España se cuelga el bronce en trío y equipos en el Mundial de Gimnasia Aeróbica de Pamplona

España con la medalla de bronce por Equipos en el Mundial 2026 de Gimnasia Aeróbica de Pamplona (Navarra) - RFEG

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española ha sumado este sábado sus dos primeras medallas en los 19º Campeonatos del Mundo de Gimnasia Aeróbica, que se disputan en el Navarra Arena de Pamplona hasta este domingo, con los bronces en la clasificación general por equipos y en el trío formado por Miquel Mañé, Eric Gutiérrez y Sonia Vidal, en una jornada en la que además Mañé y Gutiérrez sellaron su pase a la final individual masculina del domingo.

El primer podio del día llegó en la clasificación general por equipos, que se decidió a partir de los resultados obtenidos por los gimnastas españoles en las distintas pruebas. World Gymnastics 2 se llevó el oro e Italia la plata, mientras que España aseguró la tercera posición en una pelea que se mantuvo abierta hasta el final y en la que fueron decisivas las actuaciones del individual masculino y del grupo.

Poco después llegó el segundo bronce español, esta vez en el trío, donde Mañé, Gutiérrez y Vidal repitieron el tercer puesto que ya habían conseguido en la ronda clasificatoria. Los españoles recibieron 19.715 puntos por su ejercicio con música de la serie televisiva 'Hawaii 5.0', en una final dominada por China, oro con Siwei Fan, Zhenhao Wang y Tong Xu, y World Gymnastics 2, plata.

La jornada dejó también el sexto puesto del grupo español de aerostep, formado por ocho gimnastas y con una coreografía inspirada en arañas, mientras que el título mundial individual femenino fue para la rusa Anastasia Dmitrieva, con 20.550 puntos, por delante de la ucraniana Anastasiia Kurashvilien (20.500) y la griega Vasileia Faidra Diamanti, tercera.

En las pruebas clasificatorias, el doble campeón del mundo Miquel Mañé fue el mejor de los ocho finalistas del individual masculino, con 20.450 puntos, y buscará este domingo su tercer título mundial a partir de las 15.00 horas. También estará en la final el español Eric Gutiérrez, campeón de Europa júnior en 2025, que logró la última plaza disponible.