España cumple con el quinto puesto del Europeo femenino de waterpolo

Archivo - Bea Ortiz - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo no dio opción (9-23) a la de Croacia este miércoles para hacerse con la quinta posición del Europeo que se está disputando en Funchal (Portugal).

Las de Jordi Valls cumplieron, con Bea Ortiz como máxima goleadora (5 tantos), en un trámite contra una Croacia sin la experiencia ni categoría de las españolas, que alcanzaron su mejor resultado en un campeonato continental con el sexto puesto.

La tres veces campeona de Europa barrió a su rival en el segundo y tercer cuarto, sendos 1-5, y abrochó la amarga posición a la que quedó condenada el domingo, a las puertas de semifinales, pese a ganar a Países Bajos en los penaltis. La 'Oranje' se medirá por el título contra Hungría, la otra selección que amargó a las de Valls.

El duelo tuvo mucho más ataque que defensa, sobre todo en un primera parcial donde Croacia también tuvo una inesperada pegada (4-8). La selección española repartió sus goles entre siete jugadoras y en el segundo cuarto subió el nivel con Elena Ruiz para el 5-13 al descanso largo.

Las croatas sufrieron a una España que engordó su renta mirando a una Bea Ortiz que, con 25 goles en el torneo, aspira a ser la máxima goleadora. La meta Sara Frketic impidió una renta mayor en el último cuarto y España, con el bloque que fue bronce el año pasado en el Mundial pero muy cambiada con respecto al oro olímpico, tendrá que rehacerse tras fallar a su habitual cita con las medallas.