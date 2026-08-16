España se desquita con un bronce en relevos para terminar el Europeo

Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué, bronce en el Europeo 2026 - RFEA - SPORTMEDIA

Octava y última medalla para la delegación española en Birmingham

Dani Arce y el 4x400 femenino terminaron cuartos

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo 4x100 mixto dio a España la octava y última medalla en el Campeonato de Europa de atletismo celebrado hasta este domingo en Birmingham (Reino Unido), una última sesión que dejó las bonitas batallas de Daniel Arce y el 4x400 femenino para ser cuartos.

El equipo español se desquitó de los errores y la mala fortuna el día anterior en los relevos 4x100, perdiendo el testigo en el último cambio tanto en el masculino como el femenino. Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué lograron el bronce (40.42), primera gran medalla para España en un relevo.

Esta vez le salió cruz a Italia y Países Bajos, y el cuarto español completó sus cuatro pasos sin fallo para superar a Suiza y Portugal. Gran Bretaña (39.97) y Alemania (40.11) se llevaron el oro y la plata. Además, delegación española se quedó con dos cuartos puestos en el cierre, el de Arce (8:27.02) y el 4x400 femenino.

El de Burgos puso en escena una vez más su valiente apuesta por liderar la carrera de los 3.000 obstáculos y mantuvo bajo control al favorito Frederik Ruppert. El alemán lanzó su esperado ataque y Arce le aguantó hasta la última vuelta a la pista del Alexander Stadium.

Arce apretó los dientes en esos 400 metros, pero el luxemburgués Ruben Querinjean le pasó para ser plata y, en el último paso por la ría, el castellano cedió el podio ante el otro alemán Karl Bebendorf. Por detrás, también voló en la recta Alejandro Quijada, logrando puesto de finalista con su sexta posición (8:29.15).

Mientras, el 4x400 femenino logró el mejor puesto histórico en un Europeo, con la tercera mejor marca española (3:24.39). La remontada de Blanca Hervás fue clave para esa cuarta posición que lograron Paula Sevilla, Ana Prieto y Rocío Arroyo. El oro fue indiscutible para Países Bajos, seguidas de Gran Bretaña e Italia.

Por otro lado, Yulenmis Aguilar terminó novena en la final de lanzamiento de jabalina con 57,06 y Fátima Diame, de más a menos y con algún problema en el gemelo, fue sexta con 6,80.

España terminó el Europeo con ocho medallas, los dos bronces de esta última jornada del relevo mixto y el maratón femenino por equipos; además del bronce también de Mohamed Attaoui (800 metros), bronce de Raquel González (maratón marcha), platas de Marta Pérez (5.000) y Miguel Ángel López (maratón marcha) y los oros de María Pérez y Paul McGrath, campeones de medio maratón de marcha.