España gana a Sudáfrica en su estreno en el Mundial masculino de hockey hierba

La selección española masculina de hockey sobre hierba ante Sudáfrica (3-1) en el Campeonato del Mundo - RFEH

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha debutado con una victoria ante Sudáfrica (3-1) en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en Bélgica y los Países Bajos, un partido marcado por la gran primera mitad de los 'Red Sticks'.

El combinado español, que lleva 20 años sin sumar un metal, el bronce de 2006, inició el duelo volcada en la portería contraria. Marc Miralles obligó a despejar el portero Cullin de Jager, y ya en el minuto 11, Iñaki Zaldúa metió desde lejos la bola en el área para que Marc Reyné inaugurase el marcador (1-0). Un minuto después, Bruno Font asistió a Pepe Cunill y Chefo Basterra llegó al rechace para anotar el 2-0.

En el segundo cuarto, en el minuto 17, llegó el primer penalti córner a favor, gracias a una recuperación de Nico Álvarez cuando presionaba arriba, pero el meta sudafricano atajó el disparo de Marc Miralles. Poco antes del descanso, Chefo Basterra controló en el área y firmó el momentáneo 3-0.

En la reanudación, España se defendió bien de dos penaltis córner en contra pero fue incapaz de aprovechar dos a favor, y justo antes de acabar el cuarto, la selección de Mustapha Cassiem, desde el PC, inauguró el luminoso (3-1).

Sudáfrica dio un paso adelante tras el descanso y consiguió reducir diferencias antes del último cuarto. España supo gestionar esos momentos de mayor presión rival, recuperó después el control y protegió la renta hasta el final. El 3-1 permite a los RedSticks sumar sus primeros tres puntos antes de medirse a Australia el próximo martes.

Los de Max Caldas consiguieron recuperar el control del choque en el último cuarto y llegaron varias veces al área, aunque no conseguían finiquitar la contienda. Reyné de nuevo provocó un nuevo PC en el 54, salvado por el defensa Andrew Hobson sobre la línea de gol. Un minuto después marcó Nico Álvarez, pero fue anulado por tocarla con desviarla a puerta con la espinillera. Finalmente, se mantuvo el 3-1 para los 'Red Sticks', que afrontarán el próximo martes (14.00 horas) su segundo partido ante Australia.