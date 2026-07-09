España garantiza la continuidad del sistema antidopaje durante las obras de modernización del laboratorio de Madrid

Archivo - Fachada del Centro de Alto Rendimiento, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

España garantizará la continuidad del sistema nacional antidopaje durante las obras de modernización del laboratorio de Madrid, ya que las muestras de orina serán derivadas temporalmente, a partir de este viernes, a otros laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), según un comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"El laboratorio de Madrid suspenderá voluntariamente y durante un plazo máximo de seis meses la actividad de análisis de muestras de orina, como medida preventiva mientras se ejecuta la fase actual de las obras de modernización en sus instalaciones", informó la entidad.

Esta decisión, adoptada con el fin de "preservar las máximas garantías de calidad, seguridad y fiabilidad de los resultados", no afecta a la acreditación del laboratorio, que mantendrá la actividad de análisis del Pasaporte Biológico del Deportista.

Estas obras forman parte del ambicioso proceso de mejora de los equipamientos e infraestructuras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, de titularidad estatal, donde se ubica el laboratorio. Concretamente, a la actuación que se está llevando a cabo en el edificio de Deporte y Salud se han destinado 5,4 millones de euros, para su rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad, según informó el CSD.

Durante las obras de modernización, los controles antidopaje continuarán desarrollándose "con absoluta normalidad", defendió el comunicado. "La suspensión temporal y voluntaria del análisis de muestras de orina en el laboratorio de Madrid no afectará a los procedimientos aplicables a deportistas, federaciones y organizaciones deportivas", insistieron.

"España mantendrá íntegramente su capacidad de control antidopaje y garantizará el cumplimiento de los estándares establecidos por el Código Mundial Antidopaje. De este modo, España reafirma su compromiso con la protección del deporte limpio, la calidad, la seguridad y la fiabilidad de los controles, al tiempo que impulsa la modernización de una infraestructura estratégica para el sistema nacional antidopaje", concluyó el comunicado.