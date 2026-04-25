España logra una plata y un bronce en los Campeonatos Iberoamericanos de tenis de mesa de Los Alcázares - RFETM

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis de mesa ha conquistado una medalla de plata y una de bronce en los XIX Campeonatos Iberoamericanos de tenis de mesa, que se han disputado en el CAR Región de Murcia de Los Alcázares (Murcia), donde Puerto Rico se ha proclamado campeón.

En el Grupo 1, España-2 inició su participación con una derrota ante Puerto Rico por 3-1. Posteriormente, el conjunto español superó a Argentina-2 por 3-0 y a Portugal-1 por 3-1, cerrando la fase de grupos con un balance de dos victorias y una derrota. Estos resultados permitieron a España-2 finalizar en segunda posición con cinco puntos, accediendo a las semifinales.

En el Grupo 2, España-1 completó una fase de grupos sin derrotas. El equipo español se impuso a Argentina-1 por 3-1, a Perú por 3-1 y a Portugal-2 por 3-0. Con tres victorias en tres encuentros, España-1 finalizó en primera posición con seis puntos, asegurando su clasificación para las semifinales.

En la fase final, España contó con representación en ambos encuentros de semifinales. España-1 superó a España-2 por 3-1, asegurando su presencia en la final y relegando a España-2 a la medalla de bronce. En el encuentro decisivo, España-1 cayó ante Puerto Rico por 3-1, obteniendo la medalla de plata, mientras que el conjunto puertorriqueño se adjudicó el título.