España luce cuatro oros, dos platas y un cuarto puesto en el Europeo de remo en esprint de playa

Un podio en el Campeonato de Europa de remo en esprint de playa. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española en el Campeonato de Europa de remo en esprint de playa, nueva disciplina olímpica, ha conseguido este jueves cuatro oros, dos platas y un cuarto puesto para liderar el medallero de un certamen disputado en La Línea de la Concepción (Cádiz) con 31 países y que continuará hasta el domingo con pruebas de remo de mar o resistencia.

Esta segunda jornada en la Playa de Poniente empezó con la fase final en solo masculino sub-19, donde el alicantino Xavier Torres eliminó de forma respectiva a los representantes de Chequia e Italia en cuartos de final y en semifinales; sin embargo, en la carrera definitiva tuvo un problema técnico (2:47.50) y fue batido por el griego Iason Mouselimis (2:26.43).

La segunda opción de medalla llegó en solo sub-19 femenino con otra alicantina, Marina López, quien igualmente se proclamó subcampeona. En su caso, y tras encabezar el registro inicial de tiempos, superó en cuartos y en 'semis' a las competidoras danesa y checa, respectivamente, para ceder en la lucha por el oro ante la húngara Janka Demko (2:44.90 vs 2:53.07).

En el solo masculino sénior, el también alicantino Ander Martín se derrotó sucesivamente a los representantes de Suiza, Alemania y Finlandia. En este último caso, Joel Naukkarinen le opuso en la final A (2:33.34 vs 2:43.97) menos resistencia de la que el germano Franz Werner, a la postre bronce, le había puesto durante las 'semis' (2:38.02 vs 2:39.65).

En el solo femenino sénior, Esther Briz se proclamó campeona de Europa después de imponerse a la austriaca Magdalena Lobnig, que era la defensora del título, en una final A con tiempos de 2:44.26 y 2:56.99. Para alcanzar esa cita, la zaragozana previamente había derrotado en cuartos de final a la portuguesa Bruna Parente y en 'semis' a la británica Laura McKenzie.

Luego las pruebas de embarcaciones dobles comenzaron con final directa en la mixta inclusiva. La gallega Rocío Fraguela y el malagueño Marcos Delgado repitieron la victoria lograda en la toma de calles de la jornada inicial ante Clare Jamison y Colin Wallace; lo hicieron con un tiempo de 2:31.80, frente al 2:38.42 de sus adversarios británicos.

En doble mixto sub-19, España conquistó su cuarta corona continental. El linense Alfredo Mena y la murciana Blanca López demostraron en la fase final su superioridad del debut, donde habían hecho el mejor registro de todos los botes. Así, imponiéndose en cuartos a Alemania y en semifinales y en final A a Ucrania y Austria, respectivamente, ataron el título tras una pugna por la medalla de oro con tiempos de 2:18.23 y 2:40.53.

Como guinda a la jornada, el alicantino Miguel Salas y la malagueña Teresa Díaz se tuvieron que conformar con la cuarta plaza en doble mixto absoluto tras caer en la final B ante los remeros de Polonia (2:19.61 vs 2:37.49). Antes habían avanzado a semifinales a costa de Gran Bretaña, para después ceder en esa instancia contra Lituania (2:16.12 vs 2:21.92).