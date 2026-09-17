España luce cuatro oros, dos platas y un cuarto puesto en el Europeo de remo en esprint de playa

Un podio en el Campeonato de Europa de remo en esprint de playa.
Un podio en el Campeonato de Europa de remo en esprint de playa. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 19:08
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   MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La delegación española en el Campeonato de Europa de remo en esprint de playa, nueva disciplina olímpica, ha conseguido este jueves cuatro oros, dos platas y un cuarto puesto para liderar el medallero de un certamen disputado en La Línea de la Concepción (Cádiz) con 31 países y que continuará hasta el domingo con pruebas de remo de mar o resistencia.

   Esta segunda jornada en la Playa de Poniente empezó con la fase final en solo masculino sub-19, donde el alicantino Xavier Torres eliminó de forma respectiva a los representantes de Chequia e Italia en cuartos de final y en semifinales; sin embargo, en la carrera definitiva tuvo un problema técnico (2:47.50) y fue batido por el griego Iason Mouselimis (2:26.43).

   La segunda opción de medalla llegó en solo sub-19 femenino con otra alicantina, Marina López, quien igualmente se proclamó subcampeona. En su caso, y tras encabezar el registro inicial de tiempos, superó en cuartos y en 'semis' a las competidoras danesa y checa, respectivamente, para ceder en la lucha por el oro ante la húngara Janka Demko (2:44.90 vs 2:53.07).

   En el solo masculino sénior, el también alicantino Ander Martín se derrotó sucesivamente a los representantes de Suiza, Alemania y Finlandia. En este último caso, Joel Naukkarinen le opuso en la final A (2:33.34 vs 2:43.97) menos resistencia de la que el germano Franz Werner, a la postre bronce, le había puesto durante las 'semis' (2:38.02 vs 2:39.65).

   En el solo femenino sénior, Esther Briz se proclamó campeona de Europa después de imponerse a la austriaca Magdalena Lobnig, que era la defensora del título, en una final A con tiempos de 2:44.26 y 2:56.99. Para alcanzar esa cita, la zaragozana previamente había derrotado en cuartos de final a la portuguesa Bruna Parente y en 'semis' a la británica Laura McKenzie.

   Luego las pruebas de embarcaciones dobles comenzaron con final directa en la mixta inclusiva. La gallega Rocío Fraguela y el malagueño Marcos Delgado repitieron la victoria lograda en la toma de calles de la jornada inicial ante Clare Jamison y Colin Wallace; lo hicieron con un tiempo de 2:31.80, frente al 2:38.42 de sus adversarios británicos.

   En doble mixto sub-19, España conquistó su cuarta corona continental. El linense Alfredo Mena y la murciana Blanca López demostraron en la fase final su superioridad del debut, donde habían hecho el mejor registro de todos los botes. Así, imponiéndose en cuartos a Alemania y en semifinales y en final A a Ucrania y Austria, respectivamente, ataron el título tras una pugna por la medalla de oro con tiempos de 2:18.23 y 2:40.53.

   Como guinda a la jornada, el alicantino Miguel Salas y la malagueña Teresa Díaz se tuvieron que conformar con la cuarta plaza en doble mixto absoluto tras caer en la final B ante los remeros de Polonia (2:19.61 vs 2:37.49). Antes habían avanzado a semifinales a costa de Gran Bretaña, para después ceder en esa instancia contra Lituania (2:16.12 vs 2:21.92).

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