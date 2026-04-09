España se queda sin sus bazas en el Europeo de bádminton de Huelva

Jacobo Fernández y Alberto Perals, Europeo bádminton Huelva - CARLOS DIAZ

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de bádminton Huelva 2026 se quedó sin representación española este jueves con las derrotas en el dobles masculino de tanto Jacobo Fernández y Alberto Perals como Rubén García y Carlos Piris, en una jornada que empezó a vislumbrar la lucha por las medallas en el Palacio de los Deportes Carolina Marín.

Fernández y Perals cedieron ante los primeros cabezas de serie, los daneses Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen, por 16-21 y 14-21. Dentro de los 'showmatches', García y Carlos Piris perdieron ante los cuartos cabezas de serie, los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard, en dos sets (12-21 y 10-21).

La jornada sirvió para definir a los primeros semifinalistas. En dobles femenino, las ucranianas Polina Buhrova y Yevheniia Kantemyr, terceras cabezas de serie, superaron a las inglesas Abbygael Harris y Lizzie Tolman (21-19 y 21-17).

Igualmente, a la penúltima ronda avanzaron las danesas Kathrine Vang y Mette Werge, que se impusieron a sus compatriotas Hvid y Klausholm (21-10 y 21-12), así como las turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci, que vencieron con autoridad a las inglesas Lisa Curtin y Sian Kelly (21-13 y 21-13). Las búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva, primeras cabezas de serie, avanzaron con solvencia ante las escocesas Macpherson y Torrance (21-13 y 21-7).

En dobles mixto, los alemanes Marvin Seidel y Thuc Phuong Nguyen sorprendieron a los daneses Mads Vestergaard y Christine Busch, cuartos cabezas de serie (21-18 y 21-13). También avanzaron los daneses Jesper Toft y Amalie Magelund tras imponerse a sus compatriotas Espersen y Kudsk (21-14 y 21-15), así como los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen, y los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje, segundos cabezas de serie.

En individual masculino, el vigente campeón de Europa y primer cabeza de serie, Anders Antonsen, superó con claridad al suizo Tobias Kuenzi (21-12 y 21-11), y también cumplieron el número dos y tres, Christo Popov y el francés Alex Lanier.

En individual femenino, la primera cabeza de serie, Line Kjaersfeldt, sufrió para derrotar a la búlgara Kaloyana Nalbantova en tres sets, pero cumplió como las también favoritas danesas Line Christophersen y Mia Blichfeldt.