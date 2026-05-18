España quiere conquistar la natación artística al ritmo de 'Berghain' de Rosalía

El equipo español de natación artística al ritmo de 'Berghain' de Rosalía - RFEN

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española de natación artística estrenará oficialmente en la próxima Copa del Mundo de Pontevedra (29-31 de mayo) una nueva rutina de equipo inspirada en 'Berghain', una de las canciones más impactantes y viscerales de la artista internacional española Rosalía.

En una apuesta que mezcla "potencia y dramatismo" con una puesta en escena diseñada para dejar sin aliento, de igual modo que el videoclip de la canción, el equipo español presentó este lunes un primer vídeo de la coreografía, una pieza cargada de fuerza visual y tensión musical que bebe directamente de la energía que Rosalía imprime en el tema.

En esa pieza visual que acompañó a la canción, Rosalía, rodeada de coros, músicos y una atmósfera casi hipnótica que dio la vuelta al mundo, impactó. En el agua, los nadadores españoles replican esa intensidad con movimientos explosivos, cambios de ritmo y una sincronización milimétrica.

"Elegancia, fuerza y pasión" son algunos de los conceptos con los que el propio combinado define esta nueva propuesta, concebida para combinar la parte más artística de la disciplina con una ejecución física de máxima exigencia. La rutina busca además trasladar al agua el carácter casi tribal y magnético de 'Berghain', una canción marcada por la tensión constante y la contundencia sonora.

El vídeo difundido por el equipo español pone también el foco en el trabajo que hay detrás de cada ejercicio, desde las largas sesiones de entrenamiento hasta la precisión coreográfica necesaria para que cada acento musical tenga reflejo en el agua. Todo ello en una temporada en la que España sigue consolidándose como una de las grandes referencias internacionales de la natación artística.