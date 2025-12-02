España, quinta con doble récord en el 4x50 del Europeo de Lublin

Archivo - Luca Hoek - GIORGIO SCALA / DBM DEEPBLUEMEDIA / INSIDEFOTO

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

España entró en acción este martes en el Campeonato de Europa de piscina corta de Lublin (Polonia) con un quinto puesto en la final del 4x50 libre, donde firmó dos récords nacionales.

La primera medalla se resistió para el equipo español pero Luca Hoek, Sergio de Celis, Carles Coll y Miguel Pérez Godoy dejaron dos récords de España, el de Hoek (20.09 en la primera posta y del cuarteto con 1:23.94, que ya había batido por la mañana). España español se quedó a 15 centésimas del bronce de Croacia, mientras que el oro y la plata fueron para Italia y Polonia.

Además, los 100 metros braza masculino se presentaban con dos españoles Carles Coll (plusmarquista matinal) y Eudald Tarrats. Coll accedió a la final del miércoles cómodo con el segundo tiempo de su segunda serie y el cuarto para la final con 56.44, mientras que Eudald acabó 15º con un crono de 57.64.

Otra semifinales buenas para España fueron los 200 espalda, con un cuarteto en busca de finales. En la femenina, Carmen Weiler (2:04.15) estará este miércoles con el tercer mejor tiempo, mientras que Estella Llum Tonrath -con el reto de bajar de 2.06- se quedaba fuera por dos décimas.

Entre los ocho mejores se coló Iván Martínez Sota -marca personal en la mañana-, que pasó el corte cerrándolo en la primera semifinal con sus 1:51.15, segunda mejor marca de siempre. Mientras, no estará Hugo González de Oliveira, que no encontró las sensaciones de la mañana y por la tarde no pudo refrendar su buen momento con una marca (1:51.77) que le dejó undécimo.