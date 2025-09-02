España remonta a Italia y suma su segunda victoria en el Europeo de Hockey Patines

Los jugadores de la selección española de hockey sobre patines celebran uno de sus goles ante Italia en el Europeo 2025 - DAVID VALIENTE

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre patines sumó este martes su segunda victoria en el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes al imponerse, con remontada incluida, por 3-1 a Italia.

Después de un estreno trabajado ante Francia, saldado con triunfo ajustado por 2-1, el segundo partido ante otra de las candidatas a arrebatarle su trono continental estuvo también lleno de dificultades, bien solventadas por la actual campeona de Europa y del mundo.

La principal vino porque Italia, animada por su victoria ante Portugal (3-2), se puso por delante en el marcador a los once minutos de partido por medio de Francesco Compagno tras una buena acción personal. El equipo que entrena Pere Varias lo intentó, pero se fue a los vestuarios por detrás en el marcador.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, llegó la reacción del combinado nacional, que salió con mucha intensidad y asedió la portería italiana. El capitán Nil Roca avisó con un disparo al larguero y la ambición española encontró por fin premio con el 1-1, obra de Sergi Aragonès gracias a un magnífico disparo desde fuera del área cuando restaban aún algo más de 15 minutos para el final de partido.

Italia quedó un tanto 'tocada' y tres minutos después vio como la actual campeona volteaba el marcador con el tanto de Martí Casas. A partir de ahí, España supo controlar bien el encuentro y terminó sentenciando a falta de 39 segundos para el final con un tanto de Nil Roca tras una gran jugada personal.

Con esta victoria, la selección española suma dos victorias en dos encuentros disputados, y lidera el Grupo A con 6 puntos antes de jugar su último encuentro de esta primera fase, ante la anfitriona Portugal, frente a la que buscará terminar como primera.