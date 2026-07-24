España supera a Rusia en los penaltis y jugará la final de la Copa del Mundo de waterpolo

Archivo - Martina Terré con la selección española de waterpolo - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo se ha clasificado para la final de la Copa del Mundo, que se está disputando en Sídney (Australia), después de ganar este viernes en los penaltis de las semifinales a Rusia (10-10, 13-15), y buscará el oro el domingo ante Estados Unidos.

El combinado español, que en cuartos había superado a Hungría y que acumula dos bronces en esta competición, accedió por primera vez a la final en un partido en el que supo mantener la calma frente a las rusas, que regresaban a la competición oficial tras ver levantada su sanción por la guerra de Ucrania.

España lideró las primeras ventajas y llevó la iniciativa en el marcador en un primer cuarto que acabó con empate (3-3), con Elena Ruiz, Ari Ruiz y Paula Leitón como primeras goleadoras frente a las de Sergey Markoch. Ya en los segundos ocho minutos, las españolas dieron un paso al frente, con Paula Crespí y Nona Pérez situando al equipo por primera vez dos arriba para mandar el duelo 4-6 al descanso.

Tras la reanudación, Rusia apretó y España lograba mantener la distancia de dos goles, con las hermanas Ruiz anotando (6-8). Sin embargo, las rivales lograron forzar los penaltis con un gran último cuarto y un tanto de Prokofyeva a falta de 20 segundos para el final (4-2).

En la tanda, Martina Terré consiguió detener el cuarto lanzamiento ruso y Ari Ruiz, en el quinto de las españolas, ponía el definitivo 5-3 y aseguraba el pase a la final. Allí espera Estados Unidos, que venció a Australia en la primera semifinal (10-6).