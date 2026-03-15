España vence a Rumanía y sube al podio del Europeo de rugby - PATRI GARCINUÑO

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby venció (29-23) a la de Rumanía este domingo en Butarque, Leganés (Madrid), para subirse al tercer cajón del podio del Rugby Europe Championship 2026, Campeonato de Europa.

Los de Pablo Bouza dieron la vuelta al partido por el tercer puesto después de un inicio claramente rumano (0-11), hasta que los visitantes se quedaron con uno menos por una tarjeta roja. A partir de ahí, el XV León pasó a jugar con superioridad durante más de una hora, aunque el encuentro no se abrió de inmediato.

Antes del descanso, un golpe de castigo de Lucien Richardis recortó distancias y tras el paso por vestuarios, España elevó su nivel, aunque aún Rumanía amplió su ventaja (3-14). Con más velocidad en la salida del balón, mejores apoyos y un punto extra de precisión, España empezó a convertir.

Alejandro Laforga culminó el primer ensayo y la remontada se consolidó en el minuto 55 con el ensayo de Álex Saleta, de nuevo con la transformación de Lucien Richardis. Rapha Nieto culminó el cambio de tercio, pero Rumanía aún apretó el marcador hasta que Alberto Carmona dio una calma tensa en la que España guardó el bronce.