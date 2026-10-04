El esquiador de fondo finlandés Iivo Niskanen, operado por un cáncer de piel

Archivo - Iivo Niskanen - Jani Hakala / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 4 Oct. (dpa/EP) -

El esquiador de fondo finlandés Iivo Niskanen, tres veces campeón olímpico, ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer de piel.

Durante una revisión rutinaria, los médicos descubrieron un lunar en la planta del pie del deportista, de 34 años. Las pruebas revelaron que se trataba de un tipo poco común de melanoma maligno.

"Ya he vivido muchos altibajos, pero en los últimos meses los cambios han sido aún más pronunciados de lo habitual", escribió en Instagram, asegurando que había tenido suerte de "salir airoso con dos operaciones y un buen susto".

Niskanen, campeón del mundo de 15 kilómetros en 2017, ganó tres medallas de oro en las pruebas de velocidad por equipos, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014; en 50 kilómetros, en Pyeongchang 2018; y en 15 kilómetros, en Pekín 2022. Además, logró una plata en velocidad por equipos y un bronce en 30 kilómetros, ambas en Pekín.