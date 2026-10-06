Los esquiadores españoles cierran una "muy buena pretemporada" en Ushuaia antes de iniciar la Copa del Mundo

Foto de familia de los esquiadores de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) en la preparación de Ushuaia (Argentina). - PRENSA RFEDI

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación nacional de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha completado una "muy buena temporada" en Ushuaia (Argentina), donde disfrutó de "muy buenas condiciones de entrenamiento" durante dos meses de preparación, antes de afrontar el 25 de octubre el Campeonato del Mundo de Sölden (Austria), con las pruebas de eslalon masculino y femenino.

Los deportistas de la selección española de esquí prepararon durante este verano, entre agosto y septiembre, la temporada 2026-27 mediante tests físico, base sobre los esquís y "mucha" técnica en los descensos en la estación de esquí del Cerro Castor de Ushuaia (Argentina).

Durante estos 40 días de trabajo específico, los esquiadores llevaron a cabo una formación concreta de slalom, la cual ocupó el 66 por ciento del trabajo, y gigante, y de supergigante para los corredores de velocidad, ejecutándose alrededor de 2.200 mangas con un tiempo total de trabajo de 21 horas. "A nivel de impacto deportivo, se ha tratado la técnica y táctica en general, la adaptación a la dificultad y a condiciones cambiantes, eficiencia en ataque de curva", añadió la nota de prensa de este martes de la RFEDI.

Según la federación, las sensaciones del grupo han sido "muy positivas", teniendo en cuenta que había deportistas que buscaban recuperar sensaciones tras finalizar la anterior campaña, así como otros reaparecían tras varios meses de lesión o el paso por quirófano, como el corredor Juan del Campo, quien tuvo que operarse de la espalda, o Ander Mintegui, quien se lesionó del ligamento cruzado.

Del Campo valoró este pretemporada como "un gran camp" en tierras argentinas. "Por mi parte estoy muy contento, hemos hecho una progresión adecuada y los últimos días pude estar a un ritmo competitivo real. Tengo muy pocas molestias, la vuelta ha sido mejor de lo esperado y el equipo está trabajando muy bien ya que tenemos ganas de afrontar la temporada", expresó.

Por su parte, el corredor catalán Quim Salarich, quien tuvo muy buenos resultados en la South American Cup con un primer puesto en el slalom disputado el 20 de agosto, y un octavo en la jornada anterior, se mostró "ambicioso y con buenas sensaciones" de cara a esta temporada, en la que se estrenará el próximo 15 de noviembre.

Además, Albert Ortega y Aleix Aubert, ambos del club de La Molina, serán los primeros en competir en Copa del Mundo de Soelden (Austria) el próximo 25 de octubre, donde gozarán de un dorsal "correcto" para atacar y luchar, con el objetivo de meterse entre los 30 mejores deportistas del mundo en la especialidad de gigante, un hecho que han llevado a cabo en tres ocasiones, haciendo historia en la temporada 2025-2026. En lo referente a esta pretemporada, Ortega finalizó en 5ª y 6ª posición en los gigantes de Cerro Castor, mientras que Aubert fue cuarto en una de esas pruebas.

"Después de esta muy buena pretemporada que hemos hecho en Argentina estoy muy contento. Estoy satisfecho con las condiciones que hemos tenido sobre todo, y ahora estaré pocos días en casa porque dentro de nada nos vamos a Austria a preparar la primera Copa del Mundo, que ya está a la vuelta de la esquina, en unos veinte días. Me siento muy preparado y con mucha ilusión por darlo todo", subrayó Aubert.

Además, el director técnico del grupo de alpino en RFEDI, Ángel Calero, afirmó que han cerrado esta segunda concentración con los grupos de slalom y de gigante, tanto de Copa del Mundo como de Copa de Europa, en "muy buenas condiciones de entrenamiento". "Disfrutando de trazados de slalom, gigantes, supergigante y descenso, los deportistas han podido preparar su calendario de competiciones, teniendo en cuenta que la primera es Sölden, así que muy contentos y satisfechos", concluyó.

Por otro lado, el grupo de Sub-21 de la RFEDI y el de velocidad permanecerán en Argentina hasta el próximo 8 de octubre. El grupo integrado por las paralímpicas Audrey Pascual y María Martín-Granizo estuvo entrenando en Ushuaia hasta el 3 de septiembre.