Eusebio Cáceres, Didac Salas, Sánchez-Escribano y Laura Redondo, primeros campeones en Getafe

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Atletismo Absoluto al Aire Libre vivió este viernes su primer día de competición en el polideportivo Juan de la Cierva, en Getafe (Madrid), con los títulos de Eusebio Cáceres, en longitud, Didac Salas, en pértiga, Irene Sánchez-Escribano, en 3.000 obstáculos, y Laura Redondo, en martillo.

Cáceres logró su quinto título con 8,03, por delante de Héctor Santos (7,85), pero no quedó del todo contento por firmar nulos en el resto de saltos que hizo. "Una competición agridulce, contento por llevarme la competición, pero no lo he controlado mucho, muchos nulos. Sé que voy a sacar ese salto que estoy buscando", dijo.

El de Onil confió en dar lo que tiene en los Juegos Olímpicos. "Tengo hecho la clasificación a los Juegos a los puntos y tengo que prepararme para sacar el 100% allí. Quiero ver cuánto vale mi mejor salto y lo quiero ver en Tokio", añadió, en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Por otro lado, Salas se llevó su primer título absoluto al aire libre en pértiga con 5,60, por delante de Adrián Vallés (5,50) e Isidro Leyva (5.45). El atleta del FC Barcelona buscó el mejor salto de su vida en el último intento pero no pudo con el 5,65.

Además, Sánchez-Escribano se llevó una emocionante carrera en 3.000 obstáculos, con un tiempo de 9:33.62, récord del Campeonato (el anterior 9:41.07 era de Eva Arias desde 2009), en pugna con Carolina Robles (9:35.81), quien demostró que venía a por la favorita. La toledana sin embargo no perdonó en su quinto título consecutivo, seis en total.

Mientras, después de batir el récord de España hace 10 días, Laura Redondo revalidó su título de campeona nacional de lanzamiento de martillo con 69,96 metros, récord del Campeonato, en su sexto y último intento. El podio lo completaron Berta Castells (65,44) y Osarumen Odeh Odeh (63,90).

Además, Jorge Ureña lidera con claridad el decatlón, con 4.217 puntos, tras ser el mejor en cuatro de las cinco pruebas. El objetivo del alicantino es la victoria con un registro superior a 8.000 puntos, lo que le reportaría muchos puntos en el World Ranking de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos.