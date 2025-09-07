Excelente estreno de la selección española en el Mundial de surf en El Salvador

Luis Díaz, durante el Mundial de surf en El Salvador.
   Luis Díaz, Yago Domínguez, Janire González Etxabarri y Nadia Erostarbe firmaron el pleno de victorias

   MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La selección española de surf inició este sábado en El Salvador su participación en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en La Bocana y El Sunzal, con pleno de cuatro victorias gracias a Luis Díaz, a Yago Domínguez, a Janire González Etxabarri y a Nadia Erostarbe.

   En la sesión matinal, Luis Díaz abrió la competición en La Bocana imponiéndose con solvencia en su manga (10.34 puntos) ante Jean Carlos González y Javaun Brown. Después refrendó Yago Domínguez el buen inicio con una sólida actuación, sumando 13.40 puntos y asegurando también la primera posición en su serie contra Teo Gale Grani y Elishama Beckford.

   Ya en El Sunzal, la jornada continuó con las categorías femeninas. González Etxabarri mostró firmeza desde el inicio y con 13.83 puntos se llevó su manga ante Rafaella Montesi, Kellyani Flores y Blanka Sebestyén. A continuación, Nadia Erostarbe arrancó fuerte alcanzando 10.67 puntos y superando a Kailani Johnson, Rosanny Álvarez y Lara Lang.

