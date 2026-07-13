El Extreme Barcelona reunirá a más de 500 deportistas de 40 países en su 18º aniversario

Archivo - Imagen de la Extreme Barcelona 2025 - EXTREME BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Extreme Barcelona celebrará este 2026 su 18º aniversario con la programación deportiva "más ambiciosa" de su historia, una edición en la que reunirá a más de 500 deportistas de más de 40 países y consolidará al Parc del Fòrum como uno de los principales escenarios europeos de los deportes urbanos.

El festival, que ha presentado este lunes la imagen oficial, el vídeo promocional y el programa deportivo de la nueva edición, contará con un total de 11 disciplinas y cerca de 30 competiciones masculinas, femeninas y mixtas. Entre ellas figuran cuatro deportes olímpicos: BMX Freestyle, skateboarding, breaking y baloncesto 3x3, además de modalidades como scootering, Para BMX Street, street football y Synkro Race.

Durante tres días, los más de 18.000 metros cuadrados del Parc del Fòrum albergarán las competiciones deportivas junto a una amplia oferta de actividades para el público, con espacios dedicados a la cultura urbana, talleres, zonas de exhibición, 'food trucks' y un área comercial con una cifra récord de expositores.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, destacó el apoyo municipal al evento desde sus inicios y recordó que la ciudad ha apostado "no solo por organizar competiciones, sino también por crear infraestructuras y programas para impulsar los deportes urbanos", mientras que el director del festival, Víctor Casanovas, aseguró que el objetivo pasa por "seguir creciendo y superar la cifra de espectadores de 2025" con un programa "más ambicioso que nunca".

La presentación también contó con la presencia del director de la Fundación Cruyff, Sander Waare. La organización confía en que esta edición permita seguir reforzando la dimensión internacional del Extreme Barcelona y consolidar al festival como una de las grandes referencias europeas de los deportes urbanos.