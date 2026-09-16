La falta de tiempo es el principal obstáculo para entrenar en España. - DECATHLON

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La falta de tiempo se ha consolidado como el principal motivo por el que los españoles no practican deporte de forma habitual o no hacen todo el que desearían, y hacerlo al aire libre podría ser la forma más fácil de retomarlo, según recoge la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2024-25.

Ante esta situación, las alternativas de entrenamiento al aire libre han emergido como una opción para adaptar la actividad física a la rutina diaria sin necesidad de acudir a un gimnasio. Por ello, la marca deportiva Decathlon ha apostado por el ejercicio en espacios abiertos como una vía para convertir los propósitos de inicio de curso en un hábito constante.

Desde la compañía han señalado que opciones como caminar, correr o realizar ejercicios de fuerza en parques permiten suprimir desplazamientos y adaptarse al tiempo disponible de cada persona.

Entre las prácticas destacadas, la caminata se ha posicionado como una de las actividades más accesibles para retomar la movilidad de forma gradual. Para su realización, se ha recomendado el uso de calzado adecuado y mochilas ligeras en rutas de mayor duración.

Asimismo, se ha recordado que el entrenamiento de fuerza no requiere exclusivamente de instalaciones con maquinaria, ya que puede desarrollarse con el propio peso corporal o mediante el uso de bandas elásticas. Respecto a la carrera a pie, se ha aconsejado iniciar la práctica con volúmenes bajos y zapatillas con amortiguación para reducir el impacto articular y evitar lesiones por sobrecarga.

Además, se ha puesto de relieve que sesiones breves de 20 minutos, mediante circuitos o saltos de comba, facilitan la continuidad del ejercicio sin alterar la agenda personal. De este modo, la actividad al aire libre se ha presentado como una alternativa flexible para consolidar el hábito deportivo de forma progresiva.