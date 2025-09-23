La falta de viento en Nueva York obliga a suspender la primera jornada del Mundial de 6 Metros

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del Campeonato del Mundo de la clase 6 Metros, que se celebra en Nueva York y en la que participa el 'Bribon', no se pudo llevar a cabo por la falta de viento, que tuvo una intensidad inferior a los 4 nudos, según indicaron desde el barco español.

La flota, que reúne a representantes de nueve países, tendrá que esperar a este miércoles (hora española) para dar comienzo a la competición en la que el 'Bribon', con el rey emérito Juan Carlos I, defiende título. Además de inaugurar el marcador, los equipos confían en recuperar las pruebas que quedaron pendientes en esta jornada inicial marcada por la calma absoluta.