La Federación Española de Esgrima establece una alianza estratégica con el equipo UC San Diego

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Esgrima (RFEE) anunció este lunes el despliegue oficial de 'Athlete Analyzer' como componente central de su estrategia de alto rendimiento y desarrollo de entrenadores, en colaboración con el equipo de la Universidad de California en San Diego, uno de los principales colaboradores internacionales en el desarrollo e implementación de esta plataforma aplicada a la esgrima.

"'Athlete Analyzer' se introduce en toda España como una infraestructura estratégica de rendimiento, que permitirá a los entrenadores diseñar planes de entrenamiento individualizados, realizar análisis sistemáticos de vídeo y respaldar la toma de decisiones basada en evidencia en todos los niveles del alto rendimiento", recordó la RFEE.

Este proyecto está financiado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con apoyo financiero de la Unión Europea, reforzando el compromiso nacional con la innovación, la transformación digital y la excelencia en el deporte.

El despliegue de 'Athlete Analyzer' en España forma parte del Programa de Formación Continua de Alto Rendimiento, una iniciativa nacional diseñada para fortalecer la cantera del talento en la esgrima española y, al mismo tiempo, avanzar en la formación de entrenadores mediante metodologías de entrenamiento basadas en datos, análisis de vídeo y planificación del rendimiento.

En este sentido, el equipo de esgrima de UC San Diego ha trabajado con esta plataforma durante los últimos cuatro años, integrándola en todos los aspectos de su programa de alto rendimiento, incluyendo el diseño de planes de entrenamiento, el análisis de vídeo, el estudio de oponentes y el seguimiento de atletas.

"Como socio clave en el desarrollo de 'Athlete Analyzer' para la esgrima, UC San Diego ha desempeñado un papel fundamental en la definición de las funcionalidades y flujos de trabajo específicos para este deporte", puntualizó la federación española.

De hecho, este equipo de la universidad californiana se posiciona como el usuario más avanzado y experimentado de 'Athlete Analyzer' a nivel mundial, y "su experiencia será un elemento central para la implementación y escalado exitosos de la plataforma dentro del sistema de esgrima español". "Esta colaboración apoyará a entrenadores y deportistas españoles en la adopción de mejores prácticas refinadas a lo largo de años de uso aplicado en los ámbitos universitario (NCAA) e internacional", remarcó la RFEE.

"Esta colaboración representa un gran paso adelante en la forma en que los programas de esgrima pueden aprovechar la tecnología para alinear el desarrollo de los deportistas, la formación de entrenadores y los objetivos de rendimiento a largo plazo", celebra José Luis Abajo, presidente de la federación, que considera que "la experiencia" que aporta UC San Diego "es invaluable para garantizar un despliegue significativo y sostenible".

Por su parte, Juan Ignacio Calderón, entrenador principal de esgrima de UC San Diego, considera que contribuir con su experiencia a la Federación Española de Esgrima "es tanto un honor como una responsabilidad". "'Athlete Analyzer' ha transformado de manera fundamental la forma en que planificamos, analizamos y enseñamos la esgrima, y estamos entusiasmados de apoyar a España en la construcción de un modelo moderno y sostenible de alto rendimiento", advirtió.

Nicklas Björklund, CEO y cofundador de 'Athlete Analyzer', cree que esta "colaboración continua con Juan Ignacio y el equipo de la UC San Diego demuestra lo que es posible cuando una profunda experiencia en entrenamiento se combina con herramientas modernas de rendimiento". "Me honra que la Federación Española de Esgrima esté construyendo con nosotros un proyecto de desarrollo a largo plazo para deportistas y entrenadores en España. Espero con interés seguir los avances y los resultados futuros", deseó.

"Este despliegue marca un hito significativo en la colaboración internacional entre programas académicos de deporte de alto rendimiento y federaciones nacionales, estableciendo un nuevo estándar para el desarrollo de la esgrima impulsado por la tecnología", sentenció la RFEE.