La Federación Internacional de Tenis de Mesa levanta las restricciones impuestas a los deportistas rusos

Archivo - El ruso Deni Kozul durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 13 (dpa/EP)

Los jugadores rusos de tenis de mesa pueden volver a competir a nivel internacional sin restricciones y con sus símbolos nacionales, como la bandera y el himno, según confirmó este lunes la ITTF, organismo rector de este deporte.

La ITTF recordó que decidido seguir la recomendación de la semana pasada del Comité Olímpico Internacional (COI) para levantar las restricciones impuestas tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

"La Junta Ejecutiva de la ITTF ha decidido que los deportistas titulares de un pasaporte ruso serán readmitidos y se les permitirá participar en los eventos de tenis de mesa y tenis de mesa para deportistas con discapacidad de la ITTF, en las condiciones habituales aplicables a todos los deportistas, con efecto a partir del 28 de julio de 2026", indicó el organismo en un comunicado.

La federación puntualizó que el regreso de los deportistas rusos a la competición internacional debe cumplir los requisitos antidopaje pertinentes aplicables a su participación, incluidas las medidas de control adecuadas en el marco del programa general de controles de la ITTF acordado con la Agencia Internacional de Control.

No obstante, también recalcó que esta decisión se entiende sin perjuicio de cualquier legislación aplicable, como las restricciones de visados, el régimen de sanciones o las instrucciones de las autoridades públicas