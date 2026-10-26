FedEx entregará el balón oficial del segundo partido de la NFL en Madrid. - FEDEX

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de transporte FedEx entregará el balón oficial del segundo partido de temporada regular de la Liga profesional estadounidense de fútbol americano en España, la NFL, que disputarán el 8 de noviembre los Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Bernabéu.

Tras el éxito del histórico debut de la NFL en España el año pasado, la liga vuelve a Madrid este mes de noviembre para acercar la emoción del fútbol americano en España, que cuenta con 11,3 millones de aficionados al balón oval.

Como parte de las celebraciones en el día del partido, un miembro del equipo de FedEx tendrá el honor de entregar el balón oficial del encuentro al terreno de juego antes del saque inicial del partido, ofreciendo un momento memorable en uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Esta cita también pone de relieve una colaboración de 26 años entre FedEx y la NFL. Lo que comenzó como un patrocinio en Estados Unidos ha evolucionado al mismo ritmo que la expansión internacional de la liga, y actualmente FedEx apoya los partidos internacionales de la NFL en Europa, Australia, América Central y América del Sur.

Habiendo desempeñado un papel activo en diversos partidos de la NFL en Europa durante los últimos años, FedEx respaldará una vez más el calendario internacional de la liga, con encuentros programados en Londres, París, Madrid y Múnich esta temporada de 2026.

"Al traer la NFL a España por segunda vez, es muy especial compartir este momento con un socio que nos ha acompañado durante más de 25 años. Ver a un miembro del equipo de FedEx llevar el balón oficial del partido al terreno de juego es una forma inmejorable de reconocer una alianza que ha crecido de la mano de este deporte durante décadas", declaró Tracie Rodburg, vicepresidente senior de Patrocinios Globales de la NFL.

Para Ian Silverton, Managing Director Ground Operations Iberia de FedEx Europa, el regreso de la NFL a Madrid promete ser una ocasión inolvidable para los aficionados. "Estamos muy orgullosos de formar parte de ella. Detrás de cada gran encuentro hay un plan de ejecución impecable, que refleja los mismos valores de trabajo en equipo, precisión y pasión que nuestros equipos de operaciones demuestran a diario. Este evento es una oportunidad fantástica para reconocer el esfuerzo de nuestra plantilla y conectar con los aficionados a través de la energía compartida que genera este deporte", manifestó.

Además de su colaboración con la NFL, FedEx patrocina algunos de los eventos deportivos más destacados del mundo, entre ellos la Liga de Campeones de la UEFA, la FedExCup y el FedEx Open de Francia.