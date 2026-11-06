Feijóo defiende que España debe retirarse de la organización del Mundial 2030 si la final es en Marruecos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si es presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre defenderá que en España se dispute la final del Mundial 2030 y, en el caso de que sea Marruecos finalmente la elegida, abogará por retirarse de la organización del campeonato de fútbol.

"España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", ha señalado en declaraciones al programa 'El Chiringuito' de Mediaset, recogidas por Europa Press.

Feijóo ha reivindicado que España es "es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito", recordando que, en un primer momento, fue el país que impulsó junto a Portugal ser la sede de la organización del Mundial de fútbol. "Posteriormente se invitó a Marruecos y nada que decir", ha apostillado.

El presidente del PP también ha argumentado que España "es la primera potencia del mundo y la campeona del mundo" tanto en el Mundial masculino y femenino, por lo que debe organizar la final. Cuestionado por si retiraría a España de la organización si la final es en Marruecos, Feijóo ha mostrado contundencia: "La respuesta es que sí".