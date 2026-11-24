El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Archivo. - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que España no participe en la organización del Mundial de Fútbol 2030 si se le quitan la final y ha criticado el "silencio sepulcral" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con este asunto y que incluso "se burle" de su propuesta.

Al ser preguntado si, en caso de que España no albergue la final del Mundial, se bajará de la organización de la cita sean cuáles sean las consecuencias que acarreare eso para la Selección Española o la Federación de Fútbol, Feijóo ha indicado que la FIFA conoce su "postura" y que la Federación española también. "Creo que es una postura razonable. La inmensa mayoría de los españoles están de acuerdo", ha asegurado.

En una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que hay que ser "consecuentes con el inicio" de la candidatura. Así, ha dicho que España fue el país que abrió esa candidatura que presentaron después junto a Portugal y ha añadido que, "al cabo de un cierto tiempo", se sumó Marruecos.

A su entender, es "una buena decisión" aceptar que se pueda celebrar un Mundial en Europa y en África con la participación de tres países: Marruecos, Portugal y España. Dicho esto, ha subrayado que España "tiene experiencia en celebraciones deportivas de máximo nivel" como olimpiadas y mundiales, y es además "la campeona del mundo del fútbol".

"¿QUÉ INTERESES HAY DETRÁS?"

"España es uno de los países del mundo con mayor prestigio en el fútbol, obviamente. Bueno, ¿por qué ahora resulta que alguien pone en duda si le corresponde poder ordenar y dirigir la final al que tiene mayor prestigio, al que tiene mayor experiencia, al que inició la candidatura? ¿Qué intereses hay detrás?", se ha preguntado.

Feijóo ha afirmado que lo que más le "preocupa" es "el silencio sepulcral del Gobierno de España". "Está metido en esto y conoce muy bien esto y está callado y no dice nada. Es más, se burla de que yo haya propuesto el que España no participe en la organización del Mundial, si nos quitan la final del Mundial", ha aseverado.

Tras asegurar que defender la final en España es "lo lógico y lo razonable", ha señalado que él no tiene "nada contra nadie". "Pero creo que a nuestro país no se le debe quitar lo que le corresponde. Y lo que le corresponde al campeón del mundo de fútbol masculino y femenino es la organización del Mundial que previamente había obtenido legítimamente como candidatura inicial", ha manifestado.