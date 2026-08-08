Felipe VI preside la entrega de trofeos de la 44 Copa del Rey Mapfre

Ganadores de la Copa del Rey Mapfre y Don Felipe VI - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI entregó este sábado por la noche los trofeos a los ganadores de la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre en el Palacio Real de la Almudaina, después de una semana de intensa y emocionante competición en la bahía de Palma.

Después del puro espectáculo de la vela, los campeones de la 44 Copa del Rey Mapfre fueron los españoles Teatro del Soho San Miguel en clase Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women's Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Niramo en Azulmarino ORC C; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

Entre las autoridades asistentes al acto han estado Marga Prohens, presidenta del Govern de Balear; Jaime Martínez, alcalde de Palma; Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento de Baleares; Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Joaquín González, presidente de la Federación Balear de Vela; Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia; y Ricardo Esteban, comandante General de Baleares.

La combinación de resultados de todas las clases ORC erigió campeón absoluto de la 44 Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado al Nola de Taavet Hinrikus, patroneado por Margus Uudam y con la táctica del medallista olímpico portugués Hugo Rocha. También recibieron premio de campeones en división Corinthian (de tripulación íntegramente amateur) el L'Immens en Uber ORC B y el alemán Meerblick de Gabrielle Pohlmann en Azulmarino ORC C.

Tanto los campeones como los segundos y terceros clasificados de cada clase recibieron sus trofeos de manos del Rey. Entre los premiados se incluyó el Hispania de la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española como subcampeón de la competida clase Abanca ORC 0. Don Felipe, patrón del equipo durante buena parte de la semana, entregó el trofeo al Almirante Jaime Rodríguez-Toubes.