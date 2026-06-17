Fernando Riaño (CPE): "El deporte paralímpico ya no es menor de edad"

Archivo - Fernando Riaño en una imagen de archivo - AITOR MARTIN - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fernando Riaño, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español (CPE), tiene claro que el deporte paralímpico "ya no es menor de edad" por el crecimiento vivido desde hace muchos años y su repercusión actual, y que para que pueda seguir haciéndolo hay que tener "una perspectiva a largo plazo" y no dejar de compararse con las potencias porque, a nivel nacional, será lo que les haga "mejores".

"El deporte paralímpico ya no es menor de edad, a nivel global tiene un elemento reputacional evidente y un retorno de la inversión que no admite discusión, pero hay que seguir con la profesionalización de las estructuras y buscar recursos, y todo pasa por esa perspectiva a largo plazo", apuntó Riaño en la Sports Madrid Summit que acoge este miércoles y jueves Ifema Madrid.

El directivo no olvida de la importancia de contar con recursos, "imprescindibles en cualquier ámbito". "El CPE tiene un 80-85 por ciento de recursos del ámbito privado y los Países Bajos tienen el 98 de la administración pública", resaltó.

En este sentido, dejó claro que "no se puede hablar del éxito del modelo del deporte español sin la labor de los patrocinadores". "Y eso es parte del éxito del CPE también", indicó, enfatizando en la importancia "de la colaboración público-privada". "No hay éxito si no se pasa por este modelo y con la colaboración de ambas partes", advirtió.

A nivel deportivo, Riaño suele "observar la evolución del medallero" en los Juegos Paralímpicos y se ha podido percatar de la aparición de nuevos "países emergentes" que, junto a otros conocidos como Estados Unidos, China o Reino Unido, "están haciendo muy bien las cosas". "No sólo es un asunto de población, estructura o historia, es una cuestión de estrategia y de planteamiento a largo plazo. Tenemos que compararnos con los mejores porque eso nos hace mejores a nosotros", sostuvo.

Para el extriatleta, los medios de comunicación juegan "un papel fundamental porque hacen que esto se conozca" y también incidió en que "la mejor noticia es que las instituciones, las entidades, las empresas y las personas que entran en contacto con el deporte paralímpico siguen queriendo hacer más cosas o llegar más lejos".

"Creo que la mejor inversión es que una niña o un niño con discapacidad esté haciendo deporte en su escuela. Las medallas son una parte, pero todo empieza porque un niño o una niña empieza en su barrio o en su colegio, esa es una barrera y parte de los retos. Tenemos que trasladar el mensaje a los niños con discapacidad que ellos pueden formar parte del equipo paralímpico", apuntó.

GAYTÁN: "CONSTRUIR LA EXCELENCIA DEPORTIVA DESDE LA INCLUSIÓN SOCIAL"

Por su parte, Susana Gaytán, directora adjunta de Marketing, Comunicación y Patrocinios del CPE, se refirió al nuevo Plan Estratégico del organismo, que "nace en un momento de madurez que hace mirar el futuro con ambición" y en una posición que les permite "avanzar". "Buscamos la excelencia deportiva, pero esta hay que construirla desde la inclusión social. No marca dos caminos diferentes, los une", expresó.

"Miramos a Brisbane 2032 desde la óptica de superar las 60 medallas de tener más de 150 deportistas y con el 50 por ciento de mujeres, pero todo sin olvidar que somos una institución que promueve también la igualdad de oportunidades o el fomento de la base", manifestó Gaytán.

Para la directiva, el plan es "ambicioso" porque también tienen que "estar a la altura" de sus deportistas, pero insistió en que "por el camino hay una serie de objetivos y una serie de puntos de inflexión". "Es un modelo que debemos cuidar, pero con capacidad de mejora, y una parte importante es ver cómo nos relacionamos con el resto del ecosistema como federaciones, clubes o CSD, teniendo cada uno claro su papel", explicó la directiva.

Gaytán también recordó que "la excelencia deportiva no llega sin un trabajo muy profundo que va desde la base a la élite" y que deben construir un sistema que "permita la igualdad de oportunidades" y que haga que "no se quede ningún talento sin descubrir".

Del mismo modo, afirmó que en el CPE no ven "la financiación como una mera relación económica sino que tiene un propósito". "Buscamos aliados que puedan multiplicar nuestro mensaje", avisó. "Tenemos que generar legado social y que quede algo sistémico y que haya mejorado el Movimiento Paralímpico. Buscamos mejorar ese 85-15 y que las instituciones públicas nos apoyen más. El apoyo al deporte paralímpico es merecido y rentable", sentenció.