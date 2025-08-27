Fernando Riaño optará a un puesto de vocal en la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fernando Riaño, directivo del Comité Paralímpico Español (CPE) y del Grupo Social ONCE y también deportista de triatlón paralímpico, es la propuesta española para optar a una vocalía de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional (CPI) en las elecciones de este organismo del próximo 27 de septiembre en Seúl (Corea del Sur), según informó este miércoles el CPE.

El CPI celebrará en la capital coreana su 22ª Asamblea General, en la que se producirá la renovación de sus cargos, entre ellos el de presidente, donde su actual titular, el brasileño Andrew Parsons es el principal favorito, aunque tendrá un competidor, el surcoreano Dong Hyun Bae.

Además del presidente, se elegirán también dos vicepresidentes, que deberán ser una mujer y un hombre, y un total de siete vocales del Comité de Gobierno (Governing Board), cargo al que opta Fernando Riaño y para el que se han presentado 19 candidatos y siete candidatas. Serán elegidos tres hombres y tres mujeres, con el último puesto abierto a cualquier género.

Fernando Riaño, campeón del mundo de duatlón de larga distancia y de triatlón cross para triatletas con discapacidad visual, es miembro del Comité Ejecutivo del CPE, donde es responsable de Asuntos Internacionales y Sostenibilidad, y también es director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la agencia de noticias 'Servimedia'.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ha desarrollado parte de su carrera profesional en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero, y cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional, detalló el comité.

Además, es colaborador habitual, y docente, en diferentes publicaciones especializadas, universidades y escuelas de negocio, y autor de numerosos artículos y publicaciones sobre el ámbito de la empresa, sostenibilidad, reputación, gobernanza y la estrategia organizativa.

Riaño fue galardonado con el premio 'Joven Talento Directivo' por la Fundación Príncipe de Girona y Seeliger y Conde, y forma parte del ranking 'Líderes Económicos para el Mañana' ('Economic Leaders for Tomorrow'). En agosto de 2016, en representación de la ONCE, fue elegido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la asamblea general celebrada en Orlando, y en enero de 2019, fue nombrado director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE.

Actualmente, es director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compagina con la Vicepresidencia de Forética y como presidente del Comité de la Alianza Internacinal de la Discapacidad (International Disability Alliance).

Es también MBA (Máster in Business Administration) por ICADE, ha cursado el Programa Ejecutivo en Liderazgo Público del Centro de Innovación del Sector Público del IE, y Diplomado por el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional (CESEDEN) en el Curso de Defensa Nacional. Alumni de la Universidad de Harvard (Escuela de Gobierno John F. Kennedy), donde también ha participado como profesor y ponente, en la actualidad cursa un Doctorado en 'Management and Innovation' ('Gestión e Innovación').

El CPE recordó que con esta candidatura "pretende recobrar el espacio a nivel internacional" que en su día tuvo con la figura de Miguel Sagarra, quien formó parte de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional entre 1997 y 2017, siendo secretario general (1997-2005), vicepresidente (2005-2009) y vocal (2009-2017).