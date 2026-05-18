La flota de La Solitaire du Figaro Paprec supera el faro Wolf Rock rumbo a Vigo - LA SOLITAIRE DU FIGARO PAPREC

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La flota de La Solitaire du Figaro Paprec ya ha doblado el faro Wolf Rock, en Inglaterra, en su segundo día de etapa rumbo a Vigo (Pontevedra), con el 'Banque Populaire' de Loïs Berrehar siendo el primer barco en alcanzarlo tras 17 horas y 59 minutos de regata.

Así, el 'Banque Populaire' se adjudicó los cinco minutos de bonificación -a descontar del tiempo final en Vigo- tras ganar el esprint intermedio con tres minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, el 'Wings of the Ocean' de Alexis Thomas.

Con Vigo a unas 450 millas de distancia, la flota navega en estos momentos a una media cercana a los nueve nudos y el irlandés 'Kingspan', patroneado por Tom Dolan, es el nuevo líder. No obstante, los cambios de liderato serán casi continuos, ya que los diez primeros barcos de la clasificación se encuentran separados por apenas dos millas y, de momento, todos mantienen una estrategia similar para adentrarse en el Golfo de Vizcaya.

La pasada noche, a las cinco de la madrugada, el francés Marin Carnot, patrón del 'Fondation Jérôme Lejeune', lanzó por el canal de emergencia un aviso de desarboladura: "Navegando con vientos de 18 nudos y olas de 1,5 metros, el barco perdió el mástil". Tras solicitar ayuda al barco de seguridad de la regata para asegurar su situación en las proximidades de las rocas de Wolf Rock, se vio obligado a abandonar esta 57ª edición.

Con la situación meteorológica actual en el Golfo de Vizcaya y la prevista posteriormente en la costa gallega, es posible que la flota entre en la ría de Vigo bien entrada la tarde del próximo jueves 21 de mayo.