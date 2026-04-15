Fran Garrigós lidera al nutrido equipo español en el Europeo 2026 de judo

Archivo - Fran Garrigós, París 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de judo arranca este jueves el Europeo 2026 que se disputa en Tbilisi (Georgia) del 16 al 19 de abril con una amplia representación liderada por Fran Garrigós en busca de medallas.

Aunque no contará con el doble campeón del mundo Niko Sherazadishvili, España, con 13 judocas y una buena representación del 'Top 10' del ranking mundial, mira al podio para tratar de superar la solitaria medalla de bronce en Montenegro que cosechó el año pasado en Ariane Toro.

Laura Martínez Abelenda (-48 kg), Eva Pérez Soler (-48 kg), Ayumi Leiva Sánchez (-52 kg), Ariane Toro Soler (-52 kg), Marta García Martín (-57 kg), Laura Vázquez Fernández (-63 kg) y Ai Tsunoda Roustant (-70 kg), en categoría femenina, y Francisco Garrigós (-60 kg), Luis Barroso López (-60 kg), David García Torne (-66 kg), Adrián Nieto Chinarro (-66 kg), Antón Shuhaliev (-73 kg) y Aarón Santamaría Rodríguez (-90 kg), en masculina, estarán en Georgia.

El madrileño Garrigós, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, campeón mundial en 2023 y tres veces campeón de Europa en 2021, 2022 y 2024, debutará este jueves y es la principal estrella de la delegación española.

Además, García Torné, subcampeón de Europa en 2023, ha confirmado su gran estado de forma con un bronce en el Grand Prix Upper Austria Linz 2026. En categoría femenina, Martínez Abelenda se presenta como una de las principales bazas tras lograr bronce en el Mundial 2025 y un diploma olímpico (5ª) en París 2024, igual que la propia Toro, con buenos resultados recientes como Pérez Soler y Leiva Sánchez.