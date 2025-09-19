El francés Hugo Cardon se adjudica en Vigo la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El regatista francés Hugo Cardon se ha proclamado vencedor de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec después de ser el primero en cubrir las 486 millas de recorrido entre la bahía de Morlaix (Francia) y la ciudad de Vigo (Pontevedra), para lo que ha invertido 4 días, 2 horas y 14 minutos.

A bordo del Sarth'Atlantique, Cardon, uno de los 13 debutantes de la regata, cruzó la línea de llegada situada en Cabo Home a las 21.14 horas, imponiéndose al también francés Alexis Loison (Groupe REEL), vencedor de la primera etapa, y a la primera mujer en cruzar la línea, la también gala Charlotte Yven (Skipper Macif 2023). En la clasificación general provisional tras dos etapas, Alexis Loison consolida su ventaja antes de la última etapa.

Durante su recorrido, Cardon resistió la presión de Yven y de otros grandes nombres de la clase Figaro. "Soy consciente de que tengo un déficit de velocidad respecto a los demás, pero creo que consigo encontrar un buen posicionamiento", señaló en la última conexión por radio antes de la llegada.

"Creo que tuve un apagón la pasada noche. No sé ni lo que estaba haciendo, aunque no he tenido alucinaciones como en la primera etapa. Esta regata es increíble y poder participar y estar ahí delante es una locura", indicó.

Hasta la llegada a Vigo, los regatistas solitarios pudieron disfrutar de algunos momentos de respiro, como en los encuentros con grupos de delfines, escenas de caza con atunes y aves marinas o la aparición de ballenas. Con parte de la flota todavía pendiente de cruzar la línea de llegada, Cardon se lleva el triunfo de la etapa y el Trofeo BENETEAU al mejor debutante.

El village de La Solitaire du Figaro Paprec de Vigo, impulsado por la Autoridad Portuaria de Vigo y la Diputación de Pontevedra, ofrece desde el jueves una programación abierta al público que combina deporte, cultura y gastronomía, reforzando la proyección internacional de Vigo como capital atlántica de la vela.

Este sábado, el programa del día comenzará con la entrega de premios oficial de esta segunda etapa a las 12.00 horas en el village de Portocultura. Contará con la presencia, además de los 34 regatistas solitarios, sus equipos y el público, de Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; y de Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.