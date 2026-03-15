Francia vuelve a ganar el Seis Naciones con épica

Francia, campeona del Seis Naciones, Stade de France - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección de rugby de Francia se proclamó campeona del Seis Naciones por segundo año consecutivo después de vencer (48-46) a Inglaterra este sábado en París, en una última jornada de infarto en la que Irlanda acarició el título.

Una patada de Thomas Ramos con el tiempo cumplido remontó el partido para una Francia que lo tenía en su mano, le podía valer incluso el empate, pero estuvo cerca de perderlo todo ante su público. Irlanda, que había vencido a Escocia poco antes, se relamió por momentos con el ensayo de Tommy Freeman, que daba una buena renta a Inglaterra en un final de infarto en el Stade de France.

Sin embargo, los locales recuperaron la posesión tras el saque de centro y, al igual que en este mismo partido en Lyon hace dos años, Ramos tuvo la última palabra esta vez por la corona. Los ingleses sacaron orgullo tras un mal torneo pero encajaron su cuarta derrota seguida, mientras que Francia, con cuatro ensayos de Louis Bielle-Biarrey, alzó su tercer título en los últimos cinco años.