Fundación Cajasol Andalucía gana su primera Copa de la Reina Iberdrola
Publicado: domingo, 25 enero 2026 21:27
MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fundación Cajasol Andalucía superó en tres sets (25-22/25-17/25-20) al Heidelberg Volkswagen este domingo para proclamarse por primera vez campeonas de la Copa de la Reina Iberdrola, celebrada en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz.

Las andaluzas derrotaron a las favoritas para hacer historia en la 51ª edición de la Copa, completando un espectacular torneo en el que también eliminaron a las vigentes campeonas, Avarca de Menorca. Cajasol, sin experiencia previa en una final copera, salió exuberante ante un Heidelberg completamente sorprendido por la pegada de las andaluzas (7-1).

El equipo sevillano aguantó la reacción rival y respiró con los errores de una imprecisa Martina Bednarek. Jada Burse y Ashlyn Herman rubricaron un primer set que reforzó la confianza en la sorpresa de un Cajasol de nuevo por delante en el segundo acto.

Las de Gabi Navarro seguían a rebufo gracias a Bea Novoa y Chistine McKenzie, pero incapaces de tomar las riendas en otro set esquivo (25-17). Las jugadoras de Heidelberg, un año después de la derrota contra Avarca de Menorca, volvían a verse superadas en la final, y Cajasol repitió la historia con el fuerte inicio de Lucía Prol Bruña en el tercer parcial y el suspense de una final.

