La Fundación España Activa presenta la campaña '#Beactive Day 2026' en su encuentro anual. - FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación España Activa ha presentado la campaña '#Beactive Day 2026' y ha reflexionado sobre nuevos métodos y áreas de análisis que permitan reforzar el 'Informe Anual del Sector del Fitness en su encuentro anual, celebrado este lunes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

El presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, destacó durante la inauguración de la jornada que "los grandes avances nunca son el resultado del trabajo de una sola organización; el resultado llega con la suma de muchas voluntades", y recordó que la fundación nació con la vocación de "servir de punto de encuentro y crear un espacio donde empresas, administraciones públicas, entidades deportivas y profesionales pudiéramos colaborar en torno a este objetivo común".

En este sentido, Lissavetzky puso en valor los dos grandes ejes del encuentro. Por un lado, la presentación de #Beactive Day 2026, una iniciativa que supone para la fundación "un orgullo, pero, sobre todo, una responsabilidad". "El éxito de este proyecto dependerá de nuestra capacidad para implicar a empresas, instituciones, entidades deportivas y ciudadanos", añadió.

Por otro, destacó la importancia de seguir "generando conocimiento", que es lo que les permite "aprender y mejorar", con el objetivo de continuar desarrollando el Informe Anual del Sector del Fitness en España y seguir aportando información útil para el crecimiento del sector.

Durante la jornada se ha presentado la campaña #Beactive Day 2026, una iniciativa impulsada por EuropeActive y desarrollada en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea, cuya coordinación en España es liderada por la Fundación España Activa.

La edición de este año pone el foco en la relación entre actividad física, salud mental y bienestar, con el objetivo de sensibilizar sobre la contribución del ejercicio físico al bienestar emocional, la calidad de vida y la creación de entornos más saludables e inclusivos.

La campaña se desarrollará en el marco de la Semana Europea del Deporte, del 23 al 30 de septiembre, y promoverá la celebración de actividades e iniciativas en centros deportivos, empresas, administraciones públicas, centros educativos y organizaciones de toda España.

A través de estas acciones, #Beactive Day busca seguir impulsando la práctica de actividad física entre la población y reforzar el compromiso de las organizaciones con la promoción de estilos de vida activos.

En el marco de esta iniciativa, la Fundación España Activa impulsa programas para fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía, como Actívate por una Vida Mejor, dirigido a promover la actividad física entre niños y jóvenes en el ámbito educativo, y EmpiezaXti-Activa tu Vida, orientado a acercar la práctica deportiva y los hábitos saludables a distintos colectivos de la población.

PRÓXIMO INFORME DEL FITNESS EN ESPAÑA

El encuentro anual también ha acogido una mesa redonda para reflexionar sobre nuevos métodos y áreas de análisis que permitan reforzar el Informe Anual del Sector del Fitness, una iniciativa impulsada por la Fundación España Activa en colaboración con Deloitte y con el apoyo de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNEID).

La sesión ha contado con la participación de Mario Barbosa, CEO de GO fit; Jaime Gross, CEO de ABADA Club; Milagros Díaz, directora general de deportes del Ayuntamiento de Alcobendas; y Cristina Pujol, responsable de experiencia de Brooklyn Fitboxing.

Durante el debate se abordaron posibles líneas de evolución para futuras ediciones del informe, entre ellas la incorporación de nuevas tendencias vinculadas a la práctica deportiva y la salud, una mayor profundización en determinados indicadores sectoriales, la mejora de la información disponible sobre empleo y talento o la ampliación del alcance del estudio para seguir ofreciendo una visión cada vez más completa de la realidad del fitness y la actividad física organizada en España.

Asimismo, los participantes analizaron posibles mejoras en los procesos de recopilación y tratamiento de la información con el objetivo de reforzar la representatividad y el valor del informe para empresas, administraciones públicas y entidades vinculadas a la promoción de la actividad física.