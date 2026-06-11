Fundación Iberdrola España y CPE amplían el alcance de sus becas formativas para deportistas con discapacidad

Archivo - Foto de familia tras una entrega de las Becas Fundación Iberdrola España - CPE - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español (CPE) han acordado reforzar su compromiso con el futuro profesional de los deportistas con discapacidad en la nueva edición del programa de Becas Fundación Iberdrola España, según informó este jueves el CPE.

El organismo indicó igualmente que el próximo 2026-2027 presenta importantes novedades destinadas a llegar a un mayor número de beneficiarios y ofrecer oportunidades de formación en nuevas áreas.

Así, entre las principales mejoras de esta edición destaca la ampliación de los perfiles que pueden optar a las ayudas ya que, además de los deportistas con discapacidad que forman parte del Plan ADOP, la convocatoria se abre también a quienes dispongan de la consideración de Deportista de Alto Nivel (DAN) o de Alto Rendimiento (DAR) y practiquen alguna de las 29 disciplinas paralímpicas incluidas en los Juegos de Verano o de Invierno, lo que amplía significativamente el número de potenciales beneficiarios.

Del mismo modo, para este próximo curso, el programa amplía el catálogo de estudios susceptibles de recibir financiación y a las enseñanzas universitarias de grado, doble grado y máster oficial se suman ahora los ciclos de Formación Profesional y los cursos de especialización orientados a mejorar la empleabilidad, especialmente en sectores con gran proyección laboral como los idiomas, la tecnología, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. El importe de las becas será de hasta 3.500 euros por beneficiario.

"Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con el desarrollo integral de los deportistas con discapacidad, facilitando que puedan compatibilizar su carrera deportiva con una formación académica de calidad que les permita afrontar con mayores garantías su futuro profesional una vez finalizada la etapa competitiva", apuntó el CPE.

El organismo recordó que la convocatoria para estas becas "se regirá por criterios de igualdad, mérito, objetividad y transparencia, valorándose aspectos como el expediente académico, el aprovechamiento de estudios anteriores, la tipología de la formación cursada y la percepción de otras ayudas".

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes una vez publicada la convocatoria en la página web del Comité Paralímpico Español el próximo 15 de octubre. Entre la documentación requerida figuran la acreditación de la condición deportiva, la matrícula de los estudios para los que se solicita la ayuda, el expediente académico y la justificación de los gastos objeto de la beca. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre de 2026, mientras que la resolución de las ayudas se hará pública el 26 de noviembre.

La Fundación Iberdrola España y el CPE mantienen desde hace dos décadas una estrecha colaboración para impulsar proyectos que favorezcan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad a través del deporte.

"Con esta nueva convocatoria de becas, ambas organizaciones reafirman su apuesta por el talento, el esfuerzo y la formación como herramientas fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos", sentenció el CPE.