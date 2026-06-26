Fundación Sportium culmina su participación en el primer año del proyecto 'Deporte y Valores' en la Cañada Real. - FUNDACIÓN SPORTIUM

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sportium ha participado en el primer curso del proyecto 'Deporte y Valores' en la Cañada Real de Madrid, impulsado por PGR ONG y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y que ha concluido consolidando el atletismo como una herramienta para fomentar la convivencia, la educación y la igualdad de oportunidades entre decenas de niños y niñas de la zona.

Gracias al soporte estratégico y la implicación de la Fundación Sportium, junto al desarrollo de PGR ONG y el respaldo técnico de la RFEA, esta iniciativa ha ofrecido cada viernes un espacio seguro de aprendizaje y desarrollo personal para los menores, de la mano de exatletas de élite como Patricia y Cristina Sarrapio.

Además, la suma de esfuerzos junto a Joma y Riesgo y Gestión ha sido clave para garantizar la continuidad, el equipamiento y la total seguridad del programa, bajo cuya tutela los menores han aprendido valores de equipo.

El presidente de la Fundación Sportium, Alberto Eljarrat, ha afirmado que impulsan acciones reales de transformación social e inclusión a través del deporte.

"Impulsamos acciones reales de transformación social e inclusión a través del deporte. Colaborar activamente con la RFEA y PGR ONG en el proyecto 'Deporte y Valores' de la Cañada Real nos permite alcanzar objetivos sociales de gran calado gracias a la suma de esfuerzos. Con nuestro apoyo a este programa, queremos ofrecer a los niños y niñas de la Cañada Real las herramientas necesarias para transmitir valores como el esfuerzo, el respeto y la superación, construyendo un futuro en el que cualquier persona, sin importar su origen, tenga acceso al deporte sin ningún tipo de barreras", comentó Eljarrat.

La participación de la Fundación Sportium en este proyecto forma parte de su estrecha alianza con la RFEA, iniciada en 2023, una colaboración a largo plazo caracterizada por el desarrollo de múltiples iniciativas solidarias conjuntas que ha sido reconocida formalmente con el Premio Igualdad y Diversidad en la Gala del Atletismo 2025.

El proyecto no solo ha ofrecido sesiones de iniciación al atletismo semanales de carreras, saltos y lanzamientos, sino que ha brindado hitos de integración históricos, cuyo momento álgido ha tenido lugar en mayo, cuando ocho niños y niñas del Sector 5 compitieron por primera vez en el Track'atlón organizado por la RFEA en el Centro Deportivo Municipal Gallur.

Por su parte, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, ha destacado que el atletismo tiene la capacidad de transformar vidas y que este proyecto demuestra que su responsabilidad va más allá de las pistas. "Junto a la Fundación Sportium y PGR ONG hacemos posible que cualquier niño o niña, independientemente del lugar en el que nazca, tenga la oportunidad de crecer a través de los valores del deporte", manifestó.

Asimismo, Patricia García, presidenta de PGR ONG, ha señalado que la implicación de la Fundación Sportium "garantiza el derecho a la práctica deportiva, creando espacios seguros donde los menores de la Cañada Real pueden crecer, aprender y confiar en sus propias capacidades".

La exatleta Patricia Sarrapio ha hecho un balance de estos meses. "Cuando empezamos este proyecto no imaginábamos todo lo que íbamos a vivir junto a ellos. Hemos visto cómo crecían, cómo ganaban confianza y cómo el atletismo se convertía en una ilusión compartida cada viernes. Nosotras les enseñamos a correr, saltar o lanzar, pero ellos nos han enseñado muchísimo más. Ha sido un curso inolvidable para todos", dijo.