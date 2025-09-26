La Fundación También celebra este sábado en Madrid su tradicional 'Fiesta de Otoño'

Archivo - Imagen de una Fiesta de Otoño de la Fundación También - DAVID IBARBIA/FUNDACIÓN TAMBIÉN - Archivo

La Fundación También continúa con la celebración en este 2025 de su vigesimoquinto aniversario y realizará este sábado su tradicional 'Fiesta de Otoño' en el Parque Juan Carlos I de Madrid, un evento lleno de actividades inclusivas y adaptadas al deporte para que todo el mundo pueda disfrutar de ella.

Así, habrá la posibilidad de probar triciclos, bicis de mano y hasta una 'Batec Hibrid 2' con asistencia eléctrica, además de paseos en piragua en el lago, con la colaboración de instructores del Club Deportivo Piragua de Madrid.

Otra actividad será la del surf en tierra y se incorpora este año el surfskate, poniendo a disposición diferentes tipos de skates para que cada persona pueda encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Además, habrá un circuito de sensibilización en silla de ruedas para poder acercarse a una persona que vive con una discapacidad física o parálisis cerebral.

También habrá una variedad de deportes como el tenis de mesa, bolos, vóley, baloncesto en silla de ruedas, bádminton, minigolf, el tiro con arco, todo rodeado de un ambiente festivo con un DJ en vivo, una animada clase de Zumba y una batukada. Igualmente, habrá espacio para la creatividad con actividades como la creación y pintura de velas, pinta-caras y los talleres de manualidades.

Las autoridades también darán su respaldo a esta 'Fiesta de Otoño' y están confirmadas las presencias de Bárbara Butragueño, subdirectora General de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento.