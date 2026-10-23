Fundación También celebra este sábado su tradicional Fiesta de Otoño

Archivo - Imagen de una Fiesta de Otoño de la Fundación También - DAVID IBARBIA/FUNDACIÓN TAMBIÉN - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación También celebra este sábado en el Centro Deportivo Luis Aragonés de Madrid su tradicional 'Fiesta de Otoño', una jornada repleta de actividades deportivas adaptadas, ocio inclusivo y diversos talleres pensados para disfrutar al máximo en familia y con amigos, e igualmente con novedades respecto a otros años.

Así, según informó este viernes la entidad que preside Teresa Silva, se presentará oficialmente el proyecto 'Sport With Us', enfocado en el fomento del deporte para todos, especialmente el fútbol inclusivo, y se celebrará un partido de fútbol de Los Súper Leones-Fundación También contra el CD Alzola Halcones 'A' de la Liga de FEMADDI de fútbol 8.

Durante toda la mañana, el recinto madrileño se convertirá en una auténtica fiesta del deporte inclusivo en la que sus asistentes podrán divertirse entre actividades deportivas, juegos y talleres pensados para todas las edades y capacidades.

Así, habrá actividades tradicionales como el ciclismo adaptado, donde los participantes podrán probar triciclos, 'handbikes' y bicicletas adaptadas, tiro con arco, tenis de mesa, bolos, los penaltis ciegos, subirse a una tabla de surf, 'shoftball', una diana gigante o vivir la experiencia del baloncesto en silla de ruedas.

Como novedades este año, un malabarista recorrerá las instalaciones sorprendiendo a pequeños y mayores con sus habilidades, mientras que los míticos personajes de La Legión 501 de Star Wars también acudirán a una fiesta donde no faltará la música ni sesiones de la escuela de baile de Fundación También y la colaboración de FESORCAM para dar apoyo a las personas con discapacidad auditiva.

El evento, que cuenta una vez más con el apoyo de Bank of America, contará con la presencia y apoyo del exfutbolista Miguel Ángel Ruiz, jugador del Atlético de Madrid durante 12 temporadas y con el que ganó la Copa del Rey y la Supercopa en 1985.