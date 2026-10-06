Fundación También y Plea reunieron el fin de semana a más de 100 participantes en un festival de surf adaptado

Imagen de una de las jornadas del el primer Festival de Parasurf Fundación También-Plea - FUNDACIÓN TAMBIÉN

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La playa de Loredo, en Cantabria, reunió el pasado fin de semana más de 100 personas que participaron en el primer Festival de Parasurf Fundación También-Plea, un encuentro pionero que contó con el apoyo del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, Reale Foundation, la Junta Vecinal de Loredo, la Federación Cántabra de Surf, Diario Montañés y la comunidad educativa local

Según informó la Fundación También, más de 100 personas con discapacidad disfrutaron del agua del mar Cantábrico durante tres jornadas con mucho surf adaptado, convivencia y aprendizaje entre participantes, familias, voluntariado, estudiantes y profesionales. "Un festival donde el parasurf ha trascendido lo deportivo para convertirse en una herramienta real de inclusión, autonomía y superación", subrayó la entidad.

Durante el viernes, a pesar de que el mar estaba complicado, la jornada sirvió para acercar el surf a dos centros de educación especial como el CEE Padre Apolinar y el CEE Fernando Arce, "ofreciendo a su alumnado una vivencia transformadora en pleno contacto con la naturaleza", con la ayudad del alumnado de TSEAS. Otro punto fuerte del día lo protagonizaron Mireia Cabañes, María Díaz y Mara Zabala, integrantes del Equipo Femenino de Parasurf de la Fundación También, que ofrecieron una charla motivacional.

El sábado, con unas condiciones de mar más favorables, el festival se desplegó a pleno rendimiento de parasurf con una amplia participación, mientras que el domingo se celebró una competición ya que la Fundación También tiene como propósito "demostrar que la competición adaptada e inclusiva debe estar al alcance de cualquier persona, sin importar el tipo o grado de su discapacidad".