Fundación Trinidad Alfonso y Grupo Bimbo impulsan por cuarto año consecutivo el deporte base en Valencia

Archivo - Fundación Trinidad Alfonso y Grupo Bimbo impulsarán por cuarto año consecutivo el deporte base en Valencia. - FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por el empresario Juan Roig, y Grupo Bimbo han renovado su colaboración por cuarto año consecutivo para seguir impulsando la actividad física entre los más jóvenes de la Comunitat Valenciana.

Esta alianza pretende reforzar el compromiso de ambas entidades con la promoción de hábitos de vida saludables y el desarrollo de las nuevas generaciones a través del deporte.

En este marco, iniciativas como el Dia de l'Esport y +Esport a l'Escola han permitido acercar el deporte y los hábitos saludables a cerca de 400.000 niños en la Comunitat Valenciana en su última edición.

"Queremos que las empresas que nos acompañan en nuestra labor no solo estén orgullosas de hacerlo, sino que lo hagan con sentido y convicción. Y en esto Grupo Bimbo ha sido un ejemplo desde el primer día", aseguró el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

Por su parte, Olga Martínez, directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo en EMEA, ha destacado que el propósito de la compañía de alimentar un mundo mejor también implica contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones.

"Renovar por cuarto año consecutivo nuestra colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso nos permite seguir impulsando, de la mano de un socio estratégico, iniciativas que fomentan una vida más activa y generan un impacto positivo en las comunidades", comentó Martínez.