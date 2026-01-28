Fury confirma su regreso en abril con un combate ante Makhmudov

Archivo - El boxeador inglés Tyson Fury. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El boxeador inglés Tyson Fury ha anunciado este miércoles que regresará al boxeo, tras anunciar su retirada en 2025, contra el ruso Arslanbek Makhmudov el próximo 11 de abril en un combate que se retransmitirá en Netflix.

Fury anunció su retirada hace un año tras sufrir varias derrotas consecutivas en el peso pesado ante el ucraniano Oleksandr Usyk, pero ha estado entrenando en Tailandia. Así, el inglés confirmaría la noticia a través de su cuenta de instagram con un mensaje el que afirmaba que vuelve a hacer lo que le gusta.

"He traído conmigo a la mayor cadena (Netflix). Esto va a ser astronómico. Bendecido por Dios", continuaba la nota. Makhmudov, un ruso de 36 años afincado en Canadá, que peleó por última vez contra Dave Allen, de Doncaster el pasado mes de octubre, con victoria unánime por puntos, será su rival.

El púgil de 1,98 metros ha ganado 21 de sus 23 combates y acumula 19 nocauts, aunque ha sido derrotado por Guido Vianello y Agit Kabayel. Aún no se ha anunciado el lugar donde se celebrará el combate, pero tendrá lugar en el Reino Unido, lo que lo convertirá en el primer combate de Fury en estas costas desde que venció a Derek Chisora en 2022.

Makhamudov comentó que está "encantado con la oportunidad". "Voy a dar guerra. Tyson Fury ha sido un gran campeón. Estaré más preparado que nunca para salir con una gran victoria", agregó.

Será la primera pelea del dos veces campeón mundial de peso pesado Fury en Netflix, aunque el año pasado terminó de grabar la segunda temporada de la docuserie 'At Home with the Furies', que será estrenada en primavera. Así, seguirá los pasos de Anthony Joshua, que debutó en Netflix cuando derrotó al estrella de YouTube Jake Paul en seis asaltos en Miami el pasado mes de diciembre.

Se trata de la primera de las tres peleas que Fury ha esbozado para este año, ya que busca volver a convertirse en una fuerza importante en la división. El contendiente libra por libra Usyk es el actual rey de los pesos pesados después de convertirse dos veces en campeón indiscutible, primero al derrotar a Fury en mayo de 2024 y luego al vencer a Daniel Dubois en julio del año pasado.