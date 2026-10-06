Fútbol.- Tebas: "La Superliga se ha estrellado de tanta velocidad que ha cogido"

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Tito Irazusta, junto al alcalde de Vigo en las Jornadas Nacionales de Periodismo Deportivo organizadas por AGAXORDE en Vigo. - AGAXORDE

VIGO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado que el proyecto de la Superliga europea de fútbol "se ha estrellado" de la velocidad "que ha cogido", y que el Real Madrid es el "club más rebelde" durante su participación este lunes en las Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte Vigo 2026.

Organizadas por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (AGAXORDE), Javier Tebas señaló en su intervención que éste es el fútbol que "quiere", en relación al esfuerzo que está haciendo el Concello de Vigo y el Celta por impulsar y modernizar la entidad celeste.

Acerca de los horarios de las jornadas, el presidente de la patronal de clubes dijo que gracias a los mismos el fútbol profesional en España ha pasado de ingresar 200 millones a 800 en tan sólo 12 años.

Previamente, el alcalde, Abel Caballero, agradeció el esfuerzo a los organizadores y aprovechó para presumir de las obras a las que se está sometiendo el estadio de Balaídos, de titularidad municipal. "No me cabe ninguna duda de que finalmente Balaídos va a ser una de las sedes del Mundial 2023, pero lo más importante es que tendremos un estadio que se llenará siempre", señaló.

En la misma mesa, moderada por el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Tito Irazusta, la presidenta del Celta, Marián Mouriño, indicó que el Celta se ha convertido en una referencia de club que apuesta por la cantera, con la novedad de la presencia del Fortuna en la segunda categoría del fútbol español.

Previamente, se homenajeó al olimpismo vigués en un emotivo acto que reunió a cerca de 30 atletas de todos los tiempos que representaron a Vigo a lo largo de todos los Juegos. Por su parte, el director técnico del Comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva Román, hizo un exhaustivo repaso de los logros y participaciones de la representación gallega en los Juegos Olímpicos.

A última hora se celebró la mesa 'Las mujeres en el periodismo deportivo'. Moderada por Mila Alonso, directiva de AGAXORDE, intervinieron Ana Guantes, pionera de la prensa deportiva en Vigo; Mercedes Moralejo, fotógrafa de La Voz, y Paula Montes, periodista de la Cadena SER.

Este martes la jornada se ha abierto con un debate sobre turismo deportivo, moderado por el periodista de la RTVG Terio Carrera, y con Manel Fernández, concejal de Deportes de Vigo; Carlos Cao, periodista de Cuatro, y David Suárez Martínez, CEO de Diesemm.

Posteriormente, se va a celebrar la mesa 'Relación entre los medios de comunicación y el deporte profesional', con Miguel Méndez, seleccionador español femenino de baloncesto, y el director de Comunicación del Celta, José Bastos, entre otros.

Después, Beatriz Gelpi Ferreira abordará la prevención de la violencia en el deporte base. Y a las 19:30 horas llegará la mesa redonda 'El gran momento del Celta', con el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, y su capitán, Iago Aspas, junto al entrenador del Fortuna, Fredi Álvarez, y su capitán, Pablo Meixús. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, clausurará las jornadas antes del inicio de esta mesa.