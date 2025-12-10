La aseguradora Generali será el patrocinador principal de la tercera edición de la Hexagon Cup de pádel en la Caja Mágica de Madrid. - GENERALI

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Generali entrará por primera vez en el mundo del pádel como patrocinador principal de la Hexagon Cup 2026, el torneo que ha revolucionado esta disciplina y que se disputará del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica de Madrid.

Con este acuerdo, el torneo pasará a denominarse 'Generali Hexagon Cup' y aspira a consolidarse como una cita imprescindible para los amantes del pádel en todo el mundo.

Este patrocinio vincula a Generali con un deporte que apasiona a más de seis millones de personas en España y la alianza busca acompañar a las personas en los espacios donde disfrutan, apoyando un deporte en constante crecimiento. Además, el pádel conecta con una forma de entender la vida: 'juntos, activos y con propósito'.

La Generali Hexagon Cup 2026 reunirá en la Caja Mágica a los mejores jugadores y jugadoras del mundo en un formato que combina élite deportiva, talento emergente y espectáculo sin filtros.

Con el impulso de Generali, el torneo seguirá consolidándose como plataforma de referencia para el pádel profesional y como punto de encuentro para una comunidad global en expansión. Esta alianza impulsará el pádel hacia una nueva dimensión, acercándolo a más aficionados, más países y nuevas oportunidades de crecimiento.

EXPERIENCIAS DENTRO Y FUERA DE LA PISTA

La presencia de Generali se hará notar dentro y fuera de la pista, con activaciones diseñadas para ofrecer a los aficionados experiencias memorables y reforzar la conexión emocional que ha convertido al pádel en un fenómeno internacional.

"La llegada de Generali marca un punto de inflexión para el torneo. Compartimos una visión clara de hacia dónde puede crecer este deporte y estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá elevar la experiencia de jugadores, equipos y aficionados a un nivel completamente nuevo", explicÓ Astrid Thams, Commercial Managing Director de Hexagon Cup.

Por su parte, Carlos Escudero, CEO de Generali España, destacó que en la aseguradora creen que el deporte es una "herramienta poderosa para generar bienestar y cohesión social". "Este acuerdo con la Hexagon Cup nos permite impulsar estos valores y acercarnos a las personas desde una experiencia que conecta con su pasión y estilo de vida. Queremos estar donde nuestros clientes viven y disfrutan, acompañándolos con el mismo compromiso que nos define", añadió.

Generali España mantiene una trayectoria vinculada al deporte y es patrocinadora oficial del Maratón de Málaga, respalda el hockey femenino a través del equipo Palau Solità i Plegamans, y ha sido durante ocho años patrocinador principal de la selección española de rugby.

"Estas iniciativas reflejan el compromiso de Generali con deportes tanto populares como minoritarios, fomentando la diversidad y la inclusión, y promoviendo el deporte como una fuente de igualdad y oportunidades para todas las personas", concluyó la compañía en un comunicado.