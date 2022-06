'Gigi' Oliva: "Sería perfecto cerrar este ciclo en casa y con un oro en el Mundial"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española femenina de hockey sobre hierba, Georgina Oliva, reconoció este miércoles que pondrá el punto y final a su carrera internacional después de la Copa del Mundo que empieza este viernes en Terrassa y que se celebra a la par en Amstelveen (Países Bajos), por lo que sería "perfecto cerrar el ciclo" con una medalla de oro.

"Lo dejo después del Mundial, llevo 16 años y es el momento de hacer otras cosas. No me lo he pensado bien, pero a veces toca, se tiene que dar paso a las nuevas generaciones. No es que lo haya oficial cara al equipo, pero es el momento de hacer otras cosas. Sería perfecto cerrar este ciclo en casa y con un oro", dijo la capitana en la rueda de prensa previa al estreno de la selección ante Canadá.

Sobre la oportunidad de jugar en Terrassa, la jugadora mostró su emoción por disputar el Mundial en una ciudad que hace "mucho" por el hockey. "Lo que siento jugando en casa es algo especial. Soy muy afortunada de jugar donde he crecido y me he enamorado del hockey. Quiero que vean que todo lo que construimos por este deporte es maravilloso", explicó.

"Veo que el nivel de este equipo puede estar en el podio. Una cosa es lo que entrenas y la confianza, pero en el día de la verdad hay una presión añadida y puede que las cosas no salgan como querías. En todos los torneos hemos visto que el ranking no tiene nada que ver, en Tokio teníamos una confianza estrepitosa y en cuartos no pasamos. No se puede hablar de este aspecto", explicó sobre las aspiraciones del combinado nacional.

La capitana de las 'Red Sticks' subrayó que son un equipo en construcción y con un gran potencial. "Hemos tenido pocos meses para asimilar conceptos, ese punto de tener los partidos completos y hacer todo lo que nos pedían, como se ha visto en algún momento de la Pro League. Pero está asimilado y ahora nos queda este torneo para enseñarlo", destacó.

Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de resarcirse de esa caída un tanto inesperada en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio donde acudieron con "un gran equipo" que se ha renovado un tanto. "Estuvo unido durante siete años y construyendo un modelo de juego donde nos sentíamos cómodas, pero el 'staff' decidió cambiar este modelo y jugadoras. Hay jóvenes promesas, veo el equipo preparado para un Mundial", concluyó.