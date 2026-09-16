El Gobierno no comenta la negativa de Vinícius y Mbappé a lucir camisetas de Ceuta: "Es una decisión personal"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, ha declinado comentar este miércoles la decisión de algunos futbolistas de no lucir camisetas en apoyo de Ceuta, remarcando que se trata de una "decisión personal".

En los minutos previos al partido de este martes contra el Elche, los jugadores del Real Madrid Vinícius, Mbappé y Konaté evitaron lucir las camisetas en apoyo de Ceuta que había promovido la patronal valenciana con los clubes de esa comunidad. Tampoco el FC Barcelona quiso participar de esta iniciativa en su partido contra el Levante.

En los pasillos del Congreso, Milagros Tolón ha reconocido que no vio el partido pero, en todo caso, declinó hacer comentarios alegando que se trata de una "decisión personal" de los futbolistas. "El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca se tienen que perder", ha apostillado.

SUMAR: LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Tampoco la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha querido juzgar la decisión de los futbolistas, pero sí ha aprovechado para criticar al PP. A su juicio, se pueden dar muestras de solidaridad con Ceuta, pero lo que es "hipócrita" es "intentar impedir que la normalidad llegue a Ceuta como hace el PP". "Gestos de apoyo a Ceuta creo que hacemos ahora mismo todo el mundo", ha agregado incidiendo en que tiene que haber empatía con los ceutíes y con los migrantes que huyen del hambre.

Igualmente, el diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que debe respetarse la libertad de expresión de cualquier futbolista, artista o persona, pero sí ha criticado a los empresarios valencianos que promueven la campaña: "Ayudar a Ceuta no puede ser una proclama para dividir en base a sensibilidades de identidad nacional o incluso para espolear el racismo", ha subrayado.

También la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, aboga por respetar la libertad de conciencia y por sacar la política del fútbol: "Quien quiera, y yo lo tenga claro, que se la ponga y quien no lo tenga claro o tenga dudas, pues que no se la ponga. Me parece que este tipo de cosas tienen que ser espontáneas y no se pueden imponer a nadie", opina.