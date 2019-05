Gómez Noya, campeón del mundo de triatlón de larga distancia

Publicado 04/05/2019 17:58:39 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El español Javier Gómez Noya se ha proclamado este sábado campeón del mundo de triatlón de larga distancia en la cita disputada en Pontevedra, por delante de su compatriota Pablo Dapena, que defendía título, y del esloveno Jaroslav Kovacic, mientras que las españolas Judith Corachán y Anna Noguera se colgaron la plata y el bronce, respectivamente, en categoría femenina.

El ferrolano, cinco veces campeón de las Series Mundiales, exhibió su fortaleza en la última prueba de los Campeonatos del mundo de Multideporte de Pontevedra, patrocinados por Santander, al completar la prueba en un tiempo de 5:05:39, todo tras los 1,5 kilómetros de natación, los 106 de ciclismo y los 30 de carrera a pie.

Desde que se dio la salida, el gallego salió al ataque y fue el más rápido en el segmento de natación. En el tramo ciclista, se mantuvo en el grupo cabecero junto a Pablo Dapena, pero asestó el golpe definitivo en la carrera a pie, donde nadie consiguió seguirle cuando cambió el ritmo en la primera de las cuatro vueltas en el circuito por la ciudad del Lérez.

Mientras, el pontevedrés Pablo Dapena, que defendía el título, selló una magnífica actuación para la 'TriArmada' al terminar segundo junto por delante del esloveno Jaroslav Kovacic.

"Se me hizo un poco largo el último tramo, pero, gracias al apoyo que he recibido del público, luché hasta el final para conseguir una victoria que dedico a la gente", explicó Gómez Noya al término de la prueba.

Mientras, Pablo Dapena reconoció que "el ambiente ha sido increíble". "Me he descolgado un poco de Javi en el tramo de natación y, posteriormente, no ha habido entendimiento en la bicicleta y nos ha alcanzado más gente. Pero al final he conseguido un segundo puesto que me sabe a triunfo", manifestó.

CORACHÁN Y NOGUERA, EN EL PODIO FEMENINO

En la categoría femenina, la belga Alexandra Tondeur conquistó la medalla de oro mundialista por delante de las españolas Judith Corachán y Anna Noguera, que se llevaron la plata y el bronce, que empezaron a ceder en el tramo sobre la bicicleta después de cuajar una buena actuación en el agua.

El podio parecía escaparse, pero ambas remontaron en la carrera a pie, donde colaboraron generosamente para avanzar a la tercera plaza y, en los últimos cuatro kilómetros, protagonizar un mano a mano por la plata una vez que superaron a la francesa Manon Genet. Gurutze Frades y Saleta Castro cruzaron la meta en octava y novena posición, respectivamente.

Corachán reconoció que "después de la bicicleta" pensó "que las medallas estaban muy lejos". "Pero treinta kilómetros de carrera dan para mucho y, a falta de cuatro, he visto que se podía luchar por la plata. Con este ambiente, que ha sido increíble, se me ponían los pelos de punta en cada vuelta", indicó.

En la jornada final del 2019 ITU Pontevedra Multisport World Championships by Santander también se celebraron los campeonatos del mundo de Aquabike. Los triatletas españoles obtuvieron un total de tres medallas; David Guimerà se hizo con el oro en categoría masculina de 25 a 29 años, Josep Tatché fue segundo en la carrera de 45 a 49 años y Alberto Torres acabó tercero en la competición de 40 a 44 años.