Grandvalira invierte 6,7 millones y aplicará precios dinámicos en la temporada 2021-22

El nuevo L'Abarset y experiencias Premium y gourmet, las finales de la Copa de Europa y el regreso de la Copa del Mundo de KL, novedades

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El complejo de estaciones invernales de Grandvalira en Andorra, que incluye Ordino Arcalís, estrenará la campaña de nieve el 27 de noviembre y la cerrará después de Semana Santa, el 24 de abril, si condiciones meteorológicas lo permiten, y se invertirán 6,7 millones de euros en la temporada 2021-22.

Así lo anunciaron este jueves sus responsables en su presentación en Madrid, donde informaron de que gran parte de esa inversión de 6,7 millones irá destinada al proyecto del nuevo L'Abarset, el après-ski de referencia de los Pirineos que esta temporada vuelve con fuerza después de las restricciones del pasado año por la pandemia.

Además, por primera vez en la historia el Principado presentará una candidatura para albergar los Mundiales de esquí alpino en 2027, elección que se llevará a cabo en mayo de 2022 y en la que compite con las estaciones de Crans-Montana (Suiza) y Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

La inversión de este año también se ha destinado a la creación de nuevas estructuras, a la innovación tecnológica, a la mejora de servicios para la práctica del esquí y el snowboard y a las novedades en la oferta de restauración.

A nivel estratégico y de negocio, la principal novedad es la implementación de los precios dinámicos, que convierte a Grandvalira Resorts en el primer dominio esquiable de la Península Ibérica en implantar este sistema de precios variables.

En cuanto a las competiciones deportivas, Grandvalira acogerá las Finales de la Copa de Europa de 2022, del 14 al 20 de marzo, prólogo de la segunda edición de las Finales de la Copa del Mundo en 2023. También acogerá un clásico de la estación: la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado, del 31 de marzo al 2 de abril.

El director general de Grandvalira Resorts-Nevasa, Juan Ramón Moreno, destacó que esta temporada está llena de "retos ambiciosos". "La situación del pasado invierno ha motivado al dominio esquiable a trabajar más que nunca para ofrecer una temporada que esté a la altura de las ganas de esquiar de sus visitantes", señaló.

PRECIOS DINÁMICOS

Grandvalira Resorts incorpora esta temporada de invierno una nueva estrategia para la venta de forfaits con la introducción de los precios dinámicos. Esta fórmula ya es habitual en las aerolíneas o el sector hotelero, y se basa en una fluctuación del importe según la época del año y el día de la semana, por lo que la estación puede adaptar la oferta a la demanda.

El nuevo sistema, que ha sido implementado en colaboración con la consultora suiza Pricenow, fomenta el uso de los canales digitales del dominio esquiable, ya que sólo estará disponible en las webs de Grandvalira y Ordino Arcalís, donde se podrán adquirir los pases diarios al precio mínimo garantizado.

Así se premiará a los clientes que reserven sus forfaits con mayor anticipación con precios más económicos, que pueden llegar a ser hasta un 15% más baratos que en taquillas.

Además, esta temporada 2021-22 se da un paso adelante rediseñando los e-commerce de las estaciones e integrándolos en las webs corporativas. Los nuevos e-commerce, que se implementarán por fases a lo largo de este invierno, se han concebido priorizando la experiencia de usuario. Crear una plataforma de compra ágil, intuitiva, armónica y funcional han sido los principales objetivos.

L'ABARSET: EL NUEVO TEMPLO DEL APRÈS-SKI

El popular local de ocio y restauración de Grandvalira, L'Abarset, vuelve esta temporada de invierno con el objetivo de convertirse en el mejor après-ski de Europa. Con diseño de David Alayeto, L'Abarset mantiene la esencia y el espíritu del antiguo local, pero se potencia con un nuevo concepto en el que se unirán ocio, música y gastronomía en una experiencia que irá más allá de la temporada de esquí y de los fines de semana.

"L'Abarset es un restaurante bistronómico y espacio festivo, con una oferta de calidad, en un ambiente respetuoso que favorece la socialización y la diversión", destacó Moreno.

Los más de 2.000 metros cuadrados de superficie, con dos plantas y una terraza de 700 metros cuadrados, incorporan un mobiliario y decoración con formas orgánicas, paredes con esculturas de troncos, celosía de ramas o barras que emulan rocas emergiendo de la tierra.

MEJORAS EN PISTAS

Esta temporada destacan los trabajos que se han llevado a cabo en la pista Camí de Pessons, que ha pasado de ser una pista roja a una azul gracias a la habilitación de la zona. Además, se ha mejorado la pista Cortalet del sector Encamp, que da mayor facilidad de paso para la gente que se inicia en el esquí.

En el Pas de la Casa, se ha mejorado la pista Port para facilitar el acceso al sector. También se ha mejorado la zona de debutantes de Ribaescorjada, en El Tarter.

NUEVOS CIRCUITOS E ITINERARIOS DE MONTAÑA

Este año se han potenciado los circuitos de esquí de montaña y de raquetas de nieve en los sectores de Soldeu, El Tarter y Canillo, que quedarán todos conectados a través de estos trazados.

Sumando los dos nuevos itinerarios de esquí de montaña, los sectores de Soldeu-El Tarter cuentan con un total de 22 kilómetros en circuitos de esquí de montaña, con un desnivel de 4.500 metros.

Los nuevos circuitos, La Solana del Forn y Els Maians, permiten que se pueda llegar a los cuatro puntos más altos de los sectores de Canillo, Soldeu y El Tarter. Además, se ha trabajado para mejorar los cinco itinerarios existentes, así como su señalización.

Por su parte, los amantes de las raquetas de nieve disponen de hasta cinco nuevos itinerarios que, con los tres circuitos ya existentes, suman un total de 23 kilómetros de recorridos con 850 metros de desnivel. El Comellar Largo, los Planells, el Mirador de Incles, el Gallo de Bosque y Espiolets son los cinco circuitos de raquetas de nieve que se han habilitado, y con el diseño de éstos se podrá realizar un recorrido circular por los tres sectores del dominio esquiable.

En cuanto a los sectores de Grau Roig, Pas de la Casa y Encamp, se han marcado nuevos circuitos para ampliar la oferta de esquí de montaña y raquetas de nieve. Estos recorridos que se han marcado contemplan todos los niveles, desde los más fáciles a los más exigentes, y tienen como punto de salida el centro de actividades de Grau Roig.

Por último, los circuitos Easy Way, Fun Way y Skimo Way son itinerarios que atraviesan los sectores del Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp. Easy Way transcurre únicamente por pistas azules, por lo que está pensado para que todos los niveles de esquiadores lo puedan realizar.

Por su parte, el Fun Way está pensado para aquellos esquiadores algo más experimentados, puesto que se esquía únicamente por pistas rojas, a través de las cuales se pueden descubrir espacios más peculiares de los tres sectores. El Skimo Way contempla los mismos recorridos, pero para realizar con esquís de montaña y con una flexibilidad de exigencia para aquellos clientes que se animen a descubrir la estación de otra manera.

Esta temporada, tanto Grandvalira como Ordino Arcalís incorporan el Skiguiding, un servicio de guía exclusivo para visitar todos los rincones de estas estaciones. Se puede practicar tanto en esquís como en snowboard y contempla dos niveles.

NOVEDADES PARA TODA LA FAMILIA

Kids World es un nuevo concepto que engloba todos aquellos productos y servicios creados para los niños y las familias en los sectores de Soldeu, El Tarter y Canillo para potenciar y mejorar el servicio y la experiencia de los más pequeños de la casa, desde de la enseñanza del esquí, con técnicas unificadas y de vanguardia, hasta espacios para la diversión.

En cuanto a circuitos, el Guineu Funcross es una nueva experiencia de esquí y snowboard para todos, un circuito adaptado con curvas rápidas, peraltes, saltos, dubbies, túneles y animación, entre otros.