Guye Adola gana el maratón de Berlín y Tigst Assefa se queda a las puertas del récord femenino

Tigst Assefa en el maratón de Berlín - Andreas Gora/dpa

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta etíope Guye Adola se ha impuesto este domingo en la prueba masculina del maratón de Berlín, mientras que su compatriota Tigst Assefa ha logrado la victoria en la carrera femenina, en la que se ha quedado a las puertas de batir el récord mundial.

En una cita con más de 56.000 corredores, Adola, ganador en 2021 en la capital alemana y que fue cuarto el pasado año, corrió buena parte de la carrera en solitario y paró el crono en 2:02:51, su mejor marca en la prueba pero lejos del 2:01:09 que estableció como plusmarca el keniano Eliud Kipchoge en la edición de 2022.

El podio lo completaron el también etíope Gemechu Dida, que entró en meta con un tiempo de 2:03:19, y el tanzano Gabriel Geay, que corrió la prueba en 2:03:59.

Mientras, en la prueba femenina, Assefa, ganadora en Berlín en 2022 y 2023 -año en el que estableció la plusmarca de la prueba en 2:11:53-, ejecutó una prueba casi perfecta, con un tiempo de 1:04:57 en el medio maratón, e iba camino de superar el récord del mundo de la keniana Ruth Chepngetich (2:09:56, establecido en el maratón de Chicago de 2024.

Sin embargo, en los últimos kilómetros evidenció problemas físicos, que le hicieron incluso cojear. Finalmente, la plata olímpica en París 2024 y actual subcampeona mundial cruzó la línea de meta en la Puerta de Brandeburgo con una marca de 2:11:04 antes de desplomarse por el dolor. Las también etíopes Bedatu Hirpa (2:16:53) y Dera Dida (2:16:56) terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente.