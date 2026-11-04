Haier HVAC Solutions, nuevo patrocinador principal de la selección de rugby XV, lucirá en la camiseta de Los Leones

Haier HVAC Solutions, patrocinador principal de la selección de rugby XV, lucirá en la camiseta de Los Leones - RFER

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y Haier HVAC Solutions presentaron este miércoles un acuerdo de patrocinio estratégico y de negocio inédito, en un acto institucional celebrado en la sede de la Federación en Madrid.

El evento estuvo presidido por los máximos ejecutivos de ambas entidades: Fidel Espiñeira, Country Manager de Haier HVAC Solutions Spain, y Juan Carlos Martín Sánchez, presidente de la RFER.

A través de esta alianza, la compañía, líder en climatización, se convierte en patrocinador principal de la selección española de rugby XV masculina, con presencia destacada en el frontal de la camiseta de 'Los Leones'. El acuerdo supone un hito para Haier HVAC Solutions, el segmento de Haier especializado en soluciones de climatización y confort, al convertirse en su primer patrocinio de estas características en España. Tras lograr la clasificación para la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027, la selección masculina vuelve al mayor escenario del rugby mundial tras 28 años de espera. A menos de un año de esta cita histórica y con un crecimiento récord en las audiencias y el impacto social del rugby en España, Haier HVAC Solutions realiza una apuesta firme y estratégica por los valores y la proyección internacional de 'Los Leones'.

Para la Real Federación Española de Rugby, "la llegada de un socio global del nivel de Haier respalda la estructura comercial y de gestión de la entidad, consolidando la sostenibilidad económica del proyecto deportivo de Los Leones de cara al ciclo mundialista", dice el comunicado oficial. El marco conceptual de esta alianza une la plataforma global de Haier, "Design the New Era of Living", con el concepto desarrollado para el rugby español: "Designing the New Era of Rugby". "La campaña celebra la capacidad de romper barreras físicas dentro del terreno de juego y límites históricos fuera de él, vinculando la filosofía centrada en las personas de la compañía ("Value of People Comes First"i) con el desafío deportivo de regresar a una Copa del Mundo", añade la nota.

"En Haier nos sentimos profundamente identificados con el momento histórico que vive la Selección Española de Rugby. Este acuerdo no es una mera transacción comercial, sino un viaje compartido impulsado por valores que forman parte de nuestro propio ADN: la precisión, la fiabilidad y el rendimiento óptimo bajo la máxima presión", dijo el Country Manager de Haier HVAC Solutions Spain, Fidel Espiñeira.

"Unirse a Los Leones en su regreso a una Copa del Mundo 28 años después es una oportunidad estratégica única para posicionar nuestra marca en una plataforma de alto impacto, donde el esfuerzo colectivo y la búsqueda constante de la excelencia demuestran que cuando las fuerzas se unen, no hay límites imposibles de superar", añadió.

"La incorporación de un líder global como Haier Iberia HVAC como patrocinador principal del XV masculino supone un respaldo de enorme calado para el rugby español y una muestra clara de la confianza que genera nuestro proyecto deportivo e institucional", afirmó el presidente de la RFER, Juan Carlos Martín Sánchez.

"Contar con su logotipo en el frontal de la camiseta de Los Leones no solo fortalece la estabilidad económica y la estructura de negocio de la Federación en el camino hacia Australia 2027, sino que nos alía con una compañía que comparte nuestra visión de futuro: diseñar una nueva era para nuestro deporte basada en la profesionalización, el trabajo en equipo y la proyección internacional", añadió.