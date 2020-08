Las hermanas Alabau, listas para brillar en el Mundial de Formula Foil y en el Europeo de iQFOil

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas Alabau, Marina y Alabau, competirán desde este martes en el lago suizo de Silvaplana para disputar el Mundial de Formula Foil y el Europeo de iQFOil, esta última nueva clase olímpica para los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Las dos windsurfistas del equipo Movistar afrontan dos citas importantes porque serán las primeras "desde que se tomó la decisión de que el 'foil' será olímpico", recordó Marina Alabau, campeona olímpica de RS:X en Londres 2012. "Hay nuevas rivales, muchas de las que compiten en RS:X se preparan para esto y va a ser la primera vez que nos vamos a cruzar", añadió.

"He estado entrenando bien y me siento rápida, pero sin ninguna referencia. Es decir, todavía no he navegado con ninguna chica y no tengo ni idea de si voy a ganar o quedar decimoquinta, no tengo referencia, pero de sensaciones personales me siento cómoda y bien", subrayó la andaluza.

Por su parte, Blanca Alabau recalcó que "el nivel ha subido mucho", pero que después del confinamiento por el coronavirus no han parado "de entrenar hasta ahora". "Físicamente estamos fuertes", indicó, señalando como rivales a su hermana, la italiana Marta Maggetti y la holandesa Lilian de Geus -actual campeona del mundo de RS:X-.